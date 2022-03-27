دعت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الجهات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي والبيئي والصحي إلى الاستفادة من خبرات المخترعين والمبتكرين في هذا المجال، لاسيما أن الكويتيين سجلوا اختراعات عالمية حصلت على براءات اختراع وجوائز.



وقالت أمينة الصندوق في الجمعية شيخة القطان إن جائحة كورونا والتطورات العسكرية في أوروبا جراء الحرب الروسية ـ الأوكرانية أثبتا الحاجة الماسة لأن تملك الكويت مخزونا استراتيجيا من المواد الغذائية والطبية وكذلك الاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السكان، وصولا إلى الحد الأعلى من الاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن الكويت تملك الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، فضلا عن إنتاج معدات وأجهزة تساهم في تلبية الاحتياجات في المجال الطبي والصحي.



وهنأت القطان باسم الجمعية معهد الكويت للأبحاث العلمية بحصول مركز أبحاث المياه التابع للمعهد على المركز الثاني لجائزة مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الابتكار والاختراع في مسابقة أفضل مشروع لتنقية المياه ومعالجتها بدول مجلس التعاون، خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري بجناح مجلس التعاون في معرض اكسبو دبي.



ولفتت إلى إن هذا الإنجاز يحسب للكويت ويدل على أن المخترعين والمبكرين الكويتيين لديهم القدرة والإمكانيات التي تؤهلهم للحصول على المراكز الأولى في المسابقات والمعارض الإقليمية والدولية.