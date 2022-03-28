استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمكتبه بمقر وزارة الداخلية مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد. في بداية اللقاء، رحب الوزير بضيفه، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة في جميع المجالات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها بالكويت. كما استقبل وزير الداخلية وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف ورحب بضيفه الذي تمنى له مزيدا من التوفيق في العمل الدؤوب من أجل حفظ أمن البلاد واستقراره.



وتقدم بالشكر والتقدير للفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف على جهوده المخلصة وإنجازاته في الارتقاء بالعمل الأمني خلال مسيرته العملية في وزارة الداخلية.