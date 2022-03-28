استقبل وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة علي بن محمد الرميحي أمس الأحد رؤساء وأعضاء الجمعيات الصحافية الخليجية بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في الملتقى الخليجي للجمعيات الصحافية الذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 28 الجاري.



وخلال اللقاء، رحب وزير شؤون الإعلام البحريني برؤساء وأعضاء الجمعيات الصحافية الخليجية، وأشاد بجهودهم وإسهاماتهم في دعم وتطوير العمل الصحافي الخليجي، مؤكدا أن مشاركتهم في الملتقى الخليجي للجمعيات الصحافية ستسهم في ترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين الجمعيات الصحافية، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون.