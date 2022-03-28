مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يغادر البلاد إلى دبي الثلاثاء لترؤس وفد الكويت في اجتماع القمة العالمية للحكومات بعد انتهاء الجلسة البرلمانية المدرج على جدولها الاستجواب المقدم له.

هذا، وكشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن 4 خيارات للتعامل مع الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مشيرة إلى أنها تتضمن صعود المنصة ومناقشة الاستجواب في جلسة علنية أو سرية، طلب مد الأجل لمدة أسبوعين آخرين أو أكثر بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، طلب الإحالة إلى اللجنة التشريعية، أو الإحالة إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير نص دستوري يتعلق بموضوع الاستجواب.

وسيبت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي يرأسها سموه اليوم في الأداة القانونية الموائمة التي سيعلنها سموه في الجلسة البرلمانية المحددة غدا الثلاثاء والمدرج على جدولها الاستجواب، مشددة على ان المجلس سيبت في الخيار الأحوط الذي يراعي ويوازن بين ضوابط الدستور وأحكام المحكمة الدستورية واللائحة واستمرار تعاون السلطتين ومسؤوليات رئيس الوزراء.

على صعيد متصل، وردا على سؤال حول موعد صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمستحقين العاملين في الجهات التي لم تصرف حتى الآن، أجابت المصادر: إن التعليمات الواضحة لهذه الجهات تتضمن إنجاز الإجراءات القانونية الواردة في نص القانون لإيداع المكافأة للمستحقين، معربة عن الأمل في الانتهاء من هذه الخطوة قبل عيد الفطر السعيد.

رئيس الوزراء يغادر إلى دبي الثلاثاء بعد الاستجواب

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يغادر البلاد إلى دبي الثلاثاء لترؤس وفد الكويت في اجتماع قمة الحكومات بعد انتهاء الجلسة البرلمانية المدرج علي جدولها الاستجواب المقدم له.

رئيس الوزراء يغادر إلى دبي الثلاثاء لترؤس وفد الكويت في القمة العالمية للحكومات في تجمع دولي هو الأكبر والأول من نوعه بعد انحسار جائحة كورونا

علمت "الأنباء" أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يغادر البلاد إلى دبي بعد غد الثلاثاء بعد الاستجواب.

لترؤس وفد الكويت المشارك في الدورة الثامنة من أعمال القمة العالمية للحكومات التي تمثل أول وأكبر تجمع دولي من نوعه بعد انحسار جائحة "كورونا".

إعلان ترتيب الباحثين عن عمل في الحكومة الجمعة المقبل

ذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن أولوية الترشح "الترتيب" لتوظيف المسجلين كباحثين عن عمل في الحكومة الجمعة المقبل، حيث يتولى الآن إنجاز الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت ‏أن ظهور الترتيب للمسجلين كباحثين عن عمل ‏سيكون عبر موقع الديوان ‪Csc.gov.kw

ترشيحات جديدة للتوظيف قبل عطلة عيد الفطر

أعلنت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز إجراءات إعلان ترشيحات جديدة للتوظيف قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

وبينت أن تنسيقا كبيرا ممتدا يتم مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لانظمة الديوان للحصول على احتياجاتهم تمهيدا للعمل وفق اقصى امكانيات لترشيح الباحثين عن عمل بشكل يتسق مع التخصصات والاحتياجات .



وأوضحت المصادر ان الترشيحات الجديدة تشمل المسجلين في المرحلة التي بدأت في 25 فبراير الماضي حتى 11 الجاري ، إلى جانب المنتظرين الترشح للتوظيف من المراحل الاخرى.

وشددت على أن الديوان يحرص على تنفيذ ترشيحات التوظيف بشكل مستمر وشبه يومي حرصا على توفير الوظيفة للخريج وفي الوقت نفسه سد احتياجات الجهات الحكومية.

وثمنت المصادر حرص الديوان على تلقي استفسارات الباحثين عبر وسم # تسجيل _ الباحثين طوال فترة التسجيل والإجابة عليها.