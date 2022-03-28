حنان عبدالمعبود



أعلنت وزارة الصحة عن تمديد ساعات العمل خلال الفترة المسائية بمركزي فحص العمالة في الشويخ وصبحان لتصبح من الساعة 1 ظهرا إلى 7 مساء، وذلك اعتبارا من أمس الأحد، بهدف التسهيل على المراجعين ولتحقيق سلاسة تقديم الخدمة.



وحددت الوزارة في بيان لها أن تكون الخدمة عبر هذه المراكز خلال هذه الفترة للعمالة الأهلية (مادة 18 - شركات)، كما يشترط على مسؤولي الشركات حجز مواعيد مسبقة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركزين المذكورين.



وطالبت الجميع بالحضور وفق المواعيد المقررة عبر آلية الحجز المسبق، تسهيلا على المراجعين، ومنعا لأي ازدحام، وسعيا لتقديم الخدمة بكل يسر.