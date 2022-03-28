دشن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى صباح أمس محطة التحويل الرئيسية العارضية AX 300 كيلوفولت، وذلك بحضور وكيل قطاع شبكات النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي وعدد من قيادي الوزارة.



وتعتبر محطة العارضية AX من المحطات المهمة لاستقرار شبكة 300 كيلوفولت الكهربائية، وتم تشغيلها عن طريق الخط الهوائي جهد 300 كيلوفولت من محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، مما يؤدي الى استقرار ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتأمين استمرارية توصيل التيار الكهربائي للمستهلكين، وبالأخص قبل بدء موسم الصيف وارتفاع الأحمال الكهربائية.