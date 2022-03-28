تتواصل فعاليات معرض «الكويت للسيارات 2022» في «360» بنجاح كبير، بمشاركة عدد كبير من وكالات السيارات العالمية، التي تعرض موديلاتها المتنوعة أمام الرواد حتى 1 أبريل المقبل.



ويشهد المعرض طرح العديد من الموديلات للمرة الأولى في السوق الكويتي، وتأتي إقامته للمرة الأولى بعد جائحة كورونا في ظل الانفتاح والعودة للحياة الطبيعية التي تشهدها الكويت على جميع المستويات.



وأكد الرئيس التنفيذي في مجموعة أسامة بستكي العالمية للتجارة العامة والمقاولات، المنظمة للمعرض، أسامة بستكي، أن الحدث الأضخم في قطاع السيارات نجح مرة أخرى في كسب ثقة العملاء، بفضل التنوع الكبير الذي يشهده لناحية العروض المقدمة من المشاركين، والطرازات الجديدة التي نطرح والتي تناسب جميع أفراد الأسرة.



وأوضح أن الحرص على إقامة معرض الكويت للسيارات في «360» منذ العام 2012، يأتي حرصا على منح الفرصة لجميع أفراد الأسرة للتجمع في مكان واحد والتعرف على أبرز التطورات في عالم القيادة، بدل الانتقال إلى معارض السيارات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي يزيد من راحتهم ويوفر عليهم الوقت.



وبين بستكي أن المعرض حاز جائزة مميزة لأنه الحدث الوحيد في قطاع السيارات الذي يقام في مجمع تجاري داخل الدولة، مؤكدا الحرص على أن تشهد الفترة المقبلة توسعا في فعالياته، ومنوها بالعمل على نيل ترخيص عالمي لاعتماده كمعرض دولي للسيارات للمرة الأولى في الكويت.



وبين بستكي أن المعرض يأتي في ظل العديد من التحديات، وبعد فترة توقف لعامين بسبب جائحة «كورونا»، معربا عن فخره بالمشاركة الواسعة في فعالياته، والحرص الكبير من أصحاب الوكالات على الحضور وعرض موديلاتهم المتنوعة رغم العديد من التحديات التي يشهدها قطاع السيارات على المستوى العالمي خلال الفترة الحالية.



وأوضح بستكي أن المعرض الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع البنك التجاري الكويتي، وشركة زين للاتصالات وشركة دروبس، وشركة أولى للوقود، وشركة «Prontowash»، شهد زيارة عشرات آلاف الرواد منذ انطلاقته في 23 مارس الجاري، مبينا أنه يشهد طرح العديد من الأسعار الاستثنائية، في ظل السباق الكبير بين المشاركين على جذب أكبر عدد من العملاء الجدد إلى محفظة علاماتهم.



وبين أن المعرض أصبح بمنزلة نافذة موحدة ينتظرها العملاء سنويا للتعرف على أحدث التقنيات والتطورات في عالم القيادة، وطرح آخر الإصدارات العالمية التي ترضي تطلعات جميع السائقين في الكويت، لافتا إلى مناقشات مستمرة مع المشاركين من أجل التوسع في فعالياته وإقامة ندوات حول قطاع السيارات والتغيرات التي يشهدها في السنوات المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى جذب المزيد من الزوار، ويعزز النجاح الذي بات يحظى به المعرض على جميع المستويات.