شريف حمدي



ارتفع مؤشر السوق الأول لأعلى مستوى منذ إطلاقه في 2018، ليخترق حاجز الـ 9 آلاف نقطة، بعدما زاد أكثر من 1% بجلسة أمس لينهي السوق تعاملاته والمؤشر عند 9020 نقطة، وذلك وسط استمرار الإقبال اللافت على الأسهم القيادية، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي ولكن بنسبة أقل من السوق الأول الذي يعد أكثر جاذبية للمتداولين في هذه الفترة التي تتزامن مع إقرار التوزيعات.



وانتهت جلسة تداولات أمس على ارتفاع جديد للقيمة السوقية بنسبة 0.9% بمكاسب 440 مليون دينار، لتصل إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى 47.801 مليار دينار ارتفاعا من 47.361 مليار دينار في جلسة ختام الاسبوع الماضي، ومع استمرار تحرك السوق في الاتجاه الصاعد يتوقع ان تصل القيمة خلال تداولات الأسبوع لمستوى 48 مليار دينار. وزادت السيولة بنسبة 21% بمحصلة 87 مليون دينار ارتفاعا من 71.9 مليون دينار من خلال 12.9 ألف صفقة، بينما استحوذت اسهم السوق الاول على 70% من اجمالي السيولة التي تصدرها سهم أهلي متحد البحرين بـ 19 مليون دينار، تلاه سهم اجيليتي بـ 11.4 مليون دينار، ثم سهم بيتك بـ 10.4 ملايين دينار، وسهم وطنية بـ 6.4 ملايين دينار، تلاه «جي اف اتش» بـ 4.8 ملايين دينار، والوطني بـ 4 ملايين دينار.



وقطاعيا، ارتفعت مع نهاية جلسة امس 6 قطاعات، جاءت البنوك في صدارتها بـ 1.3%، وتراجعت 6 قطاعات اخرى تصدرها التكنولوجيا بـ 5% فيما استقر قطاع الرعاية الصحية عند مستوى إغلاقه السابق، وارتفعت اسهم 64 شركة مقابل تراجع اسهم 53 شركة، ولم تتغير أسعار اسهم 21 شركة، ولم يتم التداول على 28 شركة.



وارتفع مؤشر السوق الأول بـ 1.06% بإضافة 94.4 نقطة ليصل الى 9020 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 29.2 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4% ليصل الى 6251 نقطة، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.9% بمكاسب 74.5 نقطة ليصل الى 8117 نقطة.