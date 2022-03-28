باهي أحمد



قالت مصادر مطلعة إن هيئة مكتب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت زكيت، إذ تصدر محمد الصقر سدة الرئاسة، فيما حل عصام البحر كنائب أول لرئيس الغرفة، وجاء فهد الجوعان كنائب ثاني.



وذكرت المصادر أن عبدالله الحميضي زكي أمينا للصندوق، ودبوس الدبوس نائبا له، كما دخل خالد الغانم عضوا جديدا في هيئة المكتب، بينما زكي أسامة النصف عضوا.



وتم انتخاب أعضاء اللجان الـ 7 الدائمة للغرفة بعد استحداث لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للدورة الـ 31 لعام 2022.



وانتخبت وفاء القطامي رئيسا للجنة المالية والاستثمار، وهنادي الصالح مقررا للجنة، كما انتخب طلال جاسم الخرافي رئيسا للجنة المشاريع العامة والإسكان، فيما جاء عمران حيات مقررا للجنة، وحل عبدالله الشايع رئيسا للجنة العضوية والعرف التجاري، فيما جاء ضرار يوسف الغانم مقررا للجنة.



وتصدر رئاسة لجنة التجارة والنقل خالد الخالد، وحل مقررا للجنة محمد عبدالرضا كاكولي، أما بلجنة الصناعة والعمل فانتخب أحمد القضيبي رئيسا للجنة، وجاء حمد مساعد الساير مقررا لها، فيما تولى رئاسة لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي طلال الجري، وجاء محمد عبدالرضا كاكولي مقررا للجنة.



وترأس اللجنة المستحدثة مؤخرا تحت اسم «لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» عمران جوهر حيات، فيما انتخب طلال جاسم الخرافي مقررا للجنة.