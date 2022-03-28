علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن شركة النقل العام طرحت أرضا بمساحة 40 ألف متر في سكراب النعايم للاستثمار عن طريق المزايدة.



وتفصيليا، أعلنت «النقل العام» أمس عن رغبتها في طرح المزايدة العامة رقم (1/2022) الخاصة باستثمار موقع النعايم التابع لها وهو موقع لتخزين سيارات السكراب، وذلك طبقا لشروط ومواصفات خاصة وضعتها في كراسة الشروط من بينها سعر مبدئي للمزاد.



وذكرت المصادر أن المزاد سيكون على إجمالي مساحة 40 ألف متر، وأن النشاط المحدد ممارسته هو تخزين سيارات السكراب وأن المزايدة على استثمار الأرض متاحة للشركات والأفراد من المواطنين، وحددت الشركة آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد 10 أبريل المقبل في المقر الرئيسي للشركة.