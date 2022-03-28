

باهي أحمد



قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن تبعات الحرب وارتفاع الأسعار العالمية تأثرت بها المطاعم في الكويت خاصة في الفترة الحالية بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث أصبح يعاني قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية من انخفاض هامش الربح البسيط في التوريدات الخاصة بالوجبات الرمضانية من 10% فقط إلى خسائر بعد ارتفاع معظم أسعار المنتجات الأولية المستخدمة من طحين وزيت ولحوم وأرز وغيرها من الأمور، مشيرا إلى أن العقود ذات الأجل الطويل والتي قامت بها الحكومة من خلال بعض الوزارات ومنها الداخلية والشؤون الخاصة بتوريد الوجبات للعاملين بها قد تتسبب في خسائر ضخمة بعض ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في تلك الوجبات لما يصل إلى 40%.



وأوضح الأربش أن المطاعم بحاجة ملحة إلى إعادة ضبط الأسعار الخاصة بها وذلك بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا أن ذلك يتطلب موافقة من وزارة التجارة والصناعة، خاصة أنها تمتلك قوائم الطعام وأسعارها الخاصة بكل مطعم وتغييرها يتطلب وقتا وليس بالأمر الهين.