عبدالعزيز الفضلي



أطلقت المدرسة الهندية الشعبية بخيطان، المنهج الدولي الأكثر شهرة في العالم وهو منهج الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي «كامبردج» والذي سيبدأ في حرم المدرسة للعام الدراسي 2022 /2023.



واستهدف البرنامج إعطاء وتوجيه أولياء أمور المدرسة والطلاب عن أهمية ونطاق هذا المنهج الدراسي.



وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تفتح لهم طريقا جديدا للحصول على عرض المناهج الدولية لأطفالهم.



وكان مدير أول مركز كامبردج للتعليم الدولي للتقييم في دول مجلس التعاون الخليجي رائد البراهدي، ورئيسة تطوير الأعمال في المجلس الثقافي البريطاني في الكويت سوشيترا سينن، هما المتحدثان الرسميان لهذا اليوم، وأبلغا أولياء الأمور على مزايا المناهج الدراسية في رحلة الطالب المهنية.