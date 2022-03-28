عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف قرارا بشأن اعتماد دبلوم طلال أبو غزالة الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAG-DIT كبديل عن شهادة كمبريدج لمهارات تقنية المعلومات كشهادة مماثلة لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وأيضا تقرر اعتماد كل الضوابط والمعايير الخاصة بالتعامل مع شهادة ICDL والواردة بالقرار الوزاري رقم 2002/359 للتعامل مع شهادة دبلوم طلال أبو غزالة الدولي في مهارات تقنية المعلومات TAG-DIT، وعلى جميع الاختصاص، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره.