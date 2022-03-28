ثامر السليم



أصدرت جامعة الكويت تعميما بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان على ان يكون من الساعة 9:30 صباحا حتى 2 بعد الظهر، ويعمل به اعتبارا من بداية الشهر الكريم.



وفي هذا الصدد، قال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د مرضي العنزي إن فترة السماح بالتوقيع «البصمة» عند الحضور 15 دقيقة، على ان يسمح للموظفات بالانصراف قبل الموعد المحدد بربع ساعة، مشيرا الى انه لا يجوز ان تزيد ساعات الاذن بالتغيب الجزئي ساعتين كحد اقصى وساعة كحد أدنى، مطالبا جميع العاملين بالالتزام بساعات الدوام ويشمل ذلك من تمت الموافقة على تخفيف ساعات العمل لهم.