عبدالعزيز الفضلي



كشف وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان عن تحويل 14 خدمة من أصل 25 يقدمها القطاع إلى خدمات إلكترونية خاصة بالمدارس وأهل الميدان التربوي.



جاء ذلك في كتاب تفصيلي أرسله لوكيلة القطاع الإداري رجاء بوعركي وتلقت «الأنباء» نسخة منه جاء فيه: بالإشارة إلى كتابكم الوارد إلينا والمبني أساسا على كتاب ديوان المحاسبة بشأن طلب تزويدهم بالبيانات والمستندات اللازمة والمتعلقة بوزارة التربية بشأن تكليف مجلس الأمة لبحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، وبالإشارة إلى كتاب إدارة التطوير والتنمية الوارد إليكم متضمنا الإفادة بأن اختصاص الإدارة في هذا الشأن ينحصر فقط فيما يلي:



النظر في تبسيط إجراءات الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تحويل الخدمات الأخرى القابلة للتحول الرقمي والتقني وعمل اللازم مع إدارة نظم المعلومات.



واستجابة إلى طلب تزويدكم بما يخص قطاع التعليم العام في البنود المحددة في كتابكم المشار إليه نفيدكم بما يلي: أولا: الخدمات التي يقدمها قطاع التعليم العام، التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية.



ثانيا: الخدمات القابلة للتحول إلى خدمات إلكترونية وذلك على النحو التالي: