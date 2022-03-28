تحت رعاية نائب مدير الجامعة للأبحاث د.رشيد العنزي، وبحضور مساعديه د.علي المطيري مساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث، ود.نورية الكندري مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث، أقام مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث حفل تكريم د. سلمان الصباح، مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات السابق بمناسبة انتهاء مدة تعيينه بالقطاع، وتكريم العاملين في المؤتمر الأول للبحث العلمي وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث - الخالدية.



وأشاد نائب مدير الجامعة للأبحاث د.رشيد العنزي بجهود د.سلمان الصباح ودور مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات وبراءات الاختراع والإسهامات العديدة التي قام بها لإبراز قطاع الأبحاث من خلال تواصله مع كليات جامعة الكويت والمؤسسات البحثية المختلفة، إلى جانب تنظيم الفعاليات العلمية المتميزة مثل المؤتمر الأول للبحث العلمي وورش العمل والمحاضرات، مما كان له بالغ الأثر في تطوير العمل في قطاع الأبحاث، شاكرا له جهوده ومتمنيا له دوام التوفيق في منصبه الجديد.



وعبر د.العنزي عن خالص شكره وتقديره للعاملين في قطاع الأبحاث الذين ساهموا بوقتهم وجهدهم في سبيل تطوير العمل، مشيدا بأدائهم المتميز وتفانيهم في أداء العمل والتعاون مع جميع كليات جامعة الكويت والذي نتج عنه العديد من الإنجازات التي تحسب لقطاع الأبحاث.