ياسر العيلة



النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل «أمينة حاف» شجع الجهة المنتجة «المجموعة الفنية» للمنتج باسم عبدالأمير على تقديم جزء ثان من العمل والذي كان حديث الشارع الخليجي والعربي في رمضان الماضي، وشهد الجزء الثاني الذي كتبه الموهوب علي الدوحان، وأخرجه محمد الطوالة، انضمام اسماء جديدة منهم الفنانة المصرية بدرية طلبة وإيمان فيصل وناصر عباس وريم النجم، وآخرين. «الأنباء» تواجدت في موقع تصوير العمل، والتقت نجومه من خلال الحوارات التالية:



قالت الفنانة إلهام الفضالة: «لو تدري شكثر أنا شايلة هم وحمل كبير بسبب الجزء الثاني من مسلسل أمينة حاف» لأن الإنسان إذا نجح في جزء أول من عمل ما يتمنى ان يستمر النجاح في الجزء الثاني.



وعن الجديد الذي تقدمه في الجزء الثاني، اوضحت: لا اقول هناك اشياء جديدة كثيرة، لكن تتبع لشخصية «أمينة» وعائلتها بشكل مختلف، و«امينة» في الجزء الثاني تجمع بين الجدية والكوميديا الخفيفة من خلال تناقض بين «أمينة» الضعيفة و«أمينة» المتسلطة. وحول مشاركة الفنانة المصرية بدرية طلبة في الجزء الثاني، ردت: بدرية اضافة جميلة جدا «نكهة خفيفة للعمل» سواء كان بخفة دمها او ادائها الجميل، فهي من الفنانات التي تتمتع بموهبة الارتجال بشكل مميز وتقدم شخصية حلوة.



من جانبه، قال الفنان شهاب جوهر: لا اخفيك سرا انني كنت متخوفا جدا من تقديم جزء ثان من المسلسل بعد النجاح الكبير للجزء الأول، وكنا حذرين في تصوير المشاهد واختيار مواقع التصوير، خاصة أن هناك شخصيات جديدة انضمت لنا تشرفنا فيهم مثل الفنانة بدرية طلبة.



وأردف: عقب دخولنا «اللوكيشنات» الرئيسية زال التخوف من الجميع وشعرنا بالارتياح، كاشفا ان الجزء الثاني يشهد «لزمة» يرددها عقب نجاح «لزماته» الشهيرة «يبا انتي غير» في الجزء الأول.



بدورها، قالت الفنانة طيف: دعني اكون صريحة معك، عندما اخبروني بوجود جزء ثان من «أمينة حاف» كنت متخوفة من الا يحقق نفس نجاح الجزء الأول، ولكن بعد قراءتي للنص وجدت انه جميل جدا، ومنتظرة عرضه في شهر رمضان لأرى ردة فعل الجمهور.



وقالت شهد: دوري في الجزء الثاني شخصية «سبيكة» الذي يختلف كليا عن دور «رقية» الذي قدمته بالجزء الأول.



بينما قالت الفنانة بدرية طلبة: انا من فناني الصف الثاني، وأحمد الله على ذلك، فنجوم الصف الأول مثل الفنانة سعاد عبدالله والفنانة إلهام الفضالة عندما يرحبون بوجودي معهم ويتركوني أضيف تجربة ويدفعوني للأمام ويشجعوني فهذا شرف لي.



وقال الفنان فهد باسم: المسؤولية كبيرة بالنسبة لنا في تقديم جزء ثان من «أمينة حاف»، وأنا متفائل ولدي احساس بأننا سنحقق نجاحا اكبر من الجزء الأول بإذن الله، وبالنسبة لدوري فقد كان من المفترض ان اقدم شخصية جديدة لكن الكاتب علي الدوحان وجد ان النجاح الكبير الذي حققته بالجزء الأول من خلال شخصية «عبود» تقرر ان يقدم الشخصية في الجزء الثاني بمساحة اكبر.



من جهتها، قالت الفنانة ايمان فيصل: استمتعت جدا بمشاركتي في الجزء الثاني من المسلسل، ومحظوظة بوجودي مع هذا الفريق، وأتمنى ان نحقق النجاح، مشيرة الى انها تجسد شخصية «عزيزة» وهي فتاة سليطة اللسان حركية تؤذي اهلها، ولئيمة تحب نفسها، وتكشف احداث المسلسل سبب ظهورها بهذا الشكل.



اما الفنانة رندا حجاج، فقالت: سعيدة جدا باستمراري في الجزء الثاني من العمل الذي أتمنى ان يحقق نجاحا اكبر من الذي تحقق في الجزء الأول، وبصراحة فخورة لوجودي مع هذا «القروب» المتميز، لافتة الى أن دورها في الجزء الثاني مختلف والمشاهدون سيتعاطفون معها عكس دورها في الجزء الأول الذي تسبب في كره الجمهور لها.



فيما قال الفنان ناصر عباس: سعيد بانضمامي للجزء الثاني من هذا العمل الناجح، وأجسد شخصية طالب كان يدرس بالخارج، ولا أستطيع ان اكشف تفاصيل الدور، لكن الذي اقدمه شيئا جديدا، «كاركتر» مركب، ولا اعلم هل الجمهور سيتقبله ام لا.



وفي الختام قالت ريم النجم: هذه هي تجربتي الأولى في مجال التمثيل، وجاءت من خلال مشاركتي في عمل حقق الجزء الأول منه نجاحا لافتا، وإضافة لي أنني أمثل أمام نجوم العمل، ومستمتعة جدا به، وأقول لكل فنان وفنانة «الله يعطيكم العافية» .