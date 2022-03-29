مفرح الشمري



احتفلت جامعة صحار صباح أمس الأول بافتتاح الأسبوع الطلابي التاسع عشر وذلك تحت رعاية محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان للشؤون الاقتصادية سابقا، وبحضور د.حمدان بن سليمان الفزاري القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب الرئيس ومساعديه وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وطلاب وطالبات الجامعة.



وفي كلمة ألقاها ضمن حفل الافتتاح، قال د.سيف الهنائي مدير دائرة الأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الطلابي التاسع عشر جاء فيها «مع اشراقة هذا اليوم المبارك تنطلق فعاليات الأسبوع الطلابي التاسع عشر بجامعة صحار هذا الأسبوع الزاخر بالمناشط والفعاليات والذي تتجلى فيه مواهب الطلاب والطالبات ويتألق فيه أصحاب الاجادات وتبرز فيه طاقات المبدعين والمبدعات في شتى الأنشطة والمجالات. وأضاف الهنائي أن برنامج الأسبوع الطلابي يتضمن أكثر من 60 فعالية مختلفة سيتم تنفيذها خلال هذا الأسبوع حسب برنامج متكامل ومتنوع وحافل بالعديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية».



وقد قام راعي الحفل والحضور بجولة في المعارض والفعاليات المصاحبة للأسبوع، واطلع على مشاركات وإبداعات الطلبة المتنوعة، حيث ضم الأسبوع معرضا للفنون التشكيلية ومعرضا للتصوير الضوئي ومعرضا للكتاب ومعرضا للابتكارات الطلابية وأركانا لجماعات الأنشطة الطلابية. كما تميز هذا الأسبوع باحتضان معرض للتصوير الضوئي لبيت الزبير بعنوان عمان بلادي الجميلة من تصوير معالي محمد بن الزبير أتاح فرصة ثمينة للطلبة الموهوبين في هذا المجال للاطلاع عن كثب على تجربة عامرة لهذا الفن الرفيع.



ويزخر الأسبوع الطلابي الذي يستمر حتى يوم الخميس 31 مارس الجاري، بعدد كبير من الفعاليات منها أمسية أدبية وبطولة للمناظرات وفعاليات إنجاز عمان (مخيم الإبداع) وفعالية سفراء العطاء بالإضافة إلى فعليات خدمات الدعم الأكاديمي بالجامعة، ومجموعة من الورش المختلفة.



كما يضم الأسبوع أيضا فعاليات رياضية عديدة منها بطولة تنس الطاولة وكرة الطائرة للجنسين وبطولة كرة الريشة، ودوري كرة القدم وبطولة البلايستيشن.



كذلك تم إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة الابداع الطلابي والتي شملت في هذا العام تسعة مجالات (الشعر الفصيح- الشعر النبطي- التصوير الضوئي- الفنون التشكيلية- التصميم الرقمي- الابتكار العلمي - الخط العربي - المناظرات - النص المسرحي).



ويقام أيضا بالتزامن مع فعاليات الأسبوع الطلابي، مهرجان جامعة صحار المسرحي في دورته العاشرة والذي انطلق مساء امس الأول ويستمر حتى 30 الجاري. وقد دشن المهرجان بافتتاح معرض تاريخ مسرح جامعة صحار خلال عقد كامل من الزمن، واشتمل المعرض على صور فوتوغرافية من المشاركات الداخلية والخارجية، وصورا أخرى من العروض المسرحية التي قدمتها واستضافتها وشاركت فيها جامعة صحار على كافة المستويات والأصعدة، والتي تجاوز عددها خمسة وسبعين عرضا مسرحيا خلال العقد المنصرم. وسيتم خلال المهرجان تقديم خمسة عروض مسرحية.