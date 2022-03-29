

أعد مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين جدول حفلاته الغنائية في عيد الفطر المقبل، حيث يتضمن هذا الجدول اسما أسطوريا وهو فنان العرب محمد عبده المعروف بالأغاني الخليجية، والذي سيصعد على خشبة مسرح الدانة في 13 مايو المقبل.



وعلّق شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة، قائلا: «لقد استضفنا تنوعا من الحفلات في هذا الموسم بما في ذلك الموسيقى والكوميديا، وكل واحدة منها حققت نجاحا كبيرا. وهذا يدل على الشغف المستمر للترفيه على مستوى عالمي في مكان ذي مستوى عالمي، ونتطلع للترحيب بالفنان محمد عبده على خشبة مسرح الدانة».