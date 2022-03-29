تتنافس منتخبات البيرو وكولومبيا وتشيلي على بطاقة الملحق في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر 2022، عندما تخوض الجولة الثامنة عشرة الأخيرة فجر الأربعاء.



وحجزت منتخبات البرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي البطاقات الـ 4 المباشرة إلى النهائيات، فيما انحصرت المنافسة على المركز الخامس الذي يمنح صاحبه خوض ملحق قاري مع الفائز من الملحق الآسيوي بين أستراليا ثالثة المجموعة الثانية وثالثة المجموعة الأولى.



وتملك البيرو الأفضلية كونها تحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كولومبيا السادسة و3 نقاط أمام تشيلي السابعة.



وتلعب البيرو مع ضيفتها الپاراغواي التي خرجت خالية الوفاض في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، فيما تحل كولومبيا ضيفة على فنزويلا صاحبة المركز الأخير برصيد 10 نقاط، وتشيلي مع ضيفتها الأوروغواي التي ضمنت تواجدها في العرس العالمي.



وتدرك البيرو جيدا أن فوزها سيمنحها بطاقة الملحق بغض النظر عن نتيجتي مباراتي كولومبيا وتشيلي، كما أن التعادل أو الخسارة قد يمنحانها البطاقة ذاتها شريطة تعثر منافستيها.



وتبدو كفة البيرو راجحة أمام الپاراغواي لأنها لم تخسر أمام الأخيرة في المباريات الـ 8 الأخيرة.



وتسعى كولومبيا الى مواصلة صحوتها عندما تحل ضيفة على فنزويلا صاحبة المركز الأخير.



وتعول كولومبيا الساعية الى النهائيات للمرة السابعة في تاريخها، على نجمها مهاجم ليفربول الانجليزي لويس دياز الذي منحها التقدم في فوزها الكبير على بوليفيا بـ 3-0، ومدافع يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو وصانع ألعاب الريان القطري خامس رودريغيز ومهاجم أتالانتا الإيطالي لويس موريال.



بدورها، لا تملك تشيلي مصيرها بين يديها ويتوقف تأهلها إلى الملحق على فوزها على الأوروغواي في سانتياغو وتعثر البيرو وكولومبيا، لكن زملاء نجمي إنتر الإيطالي أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز فازوا في 3 مباريات فقط من أصل 8 على أرضهم في التصفيات وخسروا مرتين.



وفي مباراتين هامشيتين، تلعب البرازيل على ارض بوليفيا، والأرجنتين في الإكوادور.