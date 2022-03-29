حسمت كندا بطاقة تأهلها الى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا 4-0 في تورونتو ضمن الجولة الـ 13 قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).



وكان بإمكان كندا أن تحسم تأهلها في الجولة الماضية لو لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا 0-1 في منتصف الأسبوع الحالي، لكنها نجحت الأحد في اللحاق بركب المتأهلين بفوزها في مباراة كانت بحاجة الى نقطة منها لضمان نيلها إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة عن منطقة الكونكاكاف.



وبفوزها الثامن الذي تحقق أمام 30 ألف متفرج احتشدوا في ملعب «بي أم أو فيلد» في تورونتو، مقابل 4 تعادلات وهزيمة فقط، رفعت كندا رصيدها الى 28 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن كوستاريكا الرابعة.



ويعود المنتخب الكندي الى النهائيات العالمية المقررة هذا العام في شهري نوفمبر وديسمبر في قطر، للمرة الأولى منذ 1986 حين شارك للمرة الأولى والوحيدة وخسر جميع مبارياته الثلاث.



ويدين فريق المدرب الإنجليزي جون هيردمان بفوزه الى كايل لارين (13) وتايجون بيوكانن (44) وجونيور هويلت (82)، قبل أن يضيف أدريان ماريابا الرابع عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (88).