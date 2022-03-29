الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بدأت الدوحة في استقبال وفود وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك من أجل حضور فعاليات اجتماع الـ 72 لـ «كونغرس»، المقرر عقده في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والذي سيحتضن في الـ 7 مساء الجمعة المقبل فعالية سحب القرعة النهائية لمونديال قطر 2022، وسط حضور 2000 ضيف من مختلف دول العالم، على رأسهم الرئيس السويسري للاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة، ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ورؤساء الاتحادات القارية وأعضاء مجلس «فيفا».



وكانت لجنة تنظيم منافسات الاتحاد الدولي «فيفا» صادقت على تفاصيل أوعية سحب قرعة المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، إذ سيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر في 31 الجاري، خلال فعالية سحب القرعة.



وسيتضح لـ 29 منتخبا من أصل 32 منتخبا مشاركا، المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.



ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقا دوليا)، 5 من افريقيا، 3.5 من «كونكاكاف»، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.ومن المقرر أن تتضح مساء اليوم ملامح هوية المتأهلين الخمسة من القارة السمراء وأيضا منتخبان من الملحق الأوروبي.