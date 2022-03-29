يستقبل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، لاجئين أوكرانيين في منزله، وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصادر في النادي أمس، ما يؤكد معلومات تداولتها وسائل إعلام إسبانية التي أفادت بأن عددهم يبلغ قرابة الثلاثين. قام الحارس الذي ضمن مع بلاده أقله خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بتجهيز منزله لاستقبال عائلات فرت من الحرب في بلادها في أعقاب الغزو الروسي. وكانت نشرت أندرياس سالاس، زوجة نافاس، عدة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع جمعيات خيرية قالت فيها «يمكننا مساعدة الأطفال، بعضهم برفقة أمهاتهم وغيرهم لا، شبان وحدهم وصلوا بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، الشيء الوحيد الذي استطاعوا جلبه معهم».