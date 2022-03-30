صرح د.ناصر المجيبل بأن الخطوات الرامية لتعزيز مشاركة الشباب في القرار وتنمية مهاراتهم جزء من توجه كل دول العالم المتقدم نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والتي أثرت بشكل كبير في خلق فجوة ما بين الجيل الشاب وصناع القرار.



وأكد المجيبل، في الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي عقده مركز الشباب العربي في الإمارات الشقيقة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة ورئيس المركز، أن دول العالم ودول العالم العربي والإسلامي استثمرت بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والبنى التحتية ممثلة في البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية الاقتصادية العربية وغيرها لنقل الخبرات والتجارب الناجحة للدول النامية.



وأضاف: إلا أننا بحاجة لتطبيق نماذج شبيهة تختص بنقل تجارب تعزيز دور الشباب للدول العربية المختلفة مثل إطلاق «الصندوق العربي لتنمية وتمكين الشباب» بحيث تشرف وتشغل الدول ذات التجارب الناجحة برامج تمكين الشباب للدول النامية، وهذا العمل يتطلب مجهودا ديبلوماسيا وإداريا كبيرا لتحقيقه.



وأشاد المجيبل بالتجربة السعودية الحديثة متمثلة في مؤسسة (مسك) وإطلاقها لبرنامج قيادات المملكة الشابة والتي تستهدف في حلول عام 2030 إلى تمكين 5% من قيادات القطاعين العام والخاص من خريجيها. كذلك أشاد بتجربة الدولة المستضيفة في برامج تمكين الشباب وتدريبهم على المهارات اللازمة للاندماج والمنافسة في سوق العمل.



وفي الختام، تقدم د.ناصر المجيبل بالشكر إلى صاحب السمو نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على رعايته ودعوته الكريمة ودعمه للشباب العربي.