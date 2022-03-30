عادل الشنان



كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أن أعداد المتقدمين مستوفي شروط التخصيص على المشاريع المطروحة للرعاية السكنية حاليا، بلغت على مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد السكنية 579 مخصصا حتى نهاية عام 2019.



وذكرت المؤسسة، في إحصائية دورية لها، أن عدد المخصصين على مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بلغ 1316 مخصصا حتى نهاية عام 2001، بينما بلغوا في مشروع جنوب صباح الأحمد الإسكانية 7967 مخصصا حتى نهاية عام 2020.



الجدير بالذكر أن مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني سيحوي اكثر من 22 ألفا و152 وحدة سكنية بمساحة 400م2 للقسيمة، بينما يتضمن مشروع مدينة جنوب صلاح الأحمد السكنية 20 ألفا و380 وحدة سكنية بمساحة 400م2 للقسيمة، ناهيك عن أن عدد الطلبات الإسكانية المقيدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغ 94 ألفا و379 طلبا حتى نهاية شهر ديسمبر للعام 2021 الماضي.