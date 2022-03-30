استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد أمس الثلاثاء كلا من محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف ورئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الشؤون الإدارية الشيخ مبارك سالم العلي.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي انه تم خلال هذه اللقاءات تهنئة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه الوزاري.



وعبر الشيخ طلال الخالد عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة والتمنيات الصادقة، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما من شأنه تحقيق نهضتها ورفعتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.