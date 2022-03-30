أسامة دياب



اختتم ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى العراق واليمن سابقا جان نيكولا بويز، زيارة للكويت استمرت يومين، سلط خلالها الضوء على أهمية استمرار الدعم والتضامن مع اللاجئين السوريين في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهم وتحديدا في العراق.



هذا، وأكدت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان ان زيارة جان نيكولا بويز إلى الكويت تهدف الى تقديم الشكر للحكومة والقطاع الخاص على ما قدموه من دعم إنساني على مدى السنوات الماضية، مع الأخذ في الاعتبار فرص الدعم الإنساني للوضع في العراق واليمن وتزايد الاحتياجات الإنسانية وحشد المزيد من الدعم خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأضافت ربيعان: نشير إلى مؤتمر المانحين رفيع المستوى للإعلان عن التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن 2022 والذي عقد الأسبوع الماضي، وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي أعلنت عن مساهمتها البالغة 10 ملايين دولار كجزء من تعهد متعدد السنوات تم الإعلان عنه في وقت سابق، يغطي كلا العامين 10 ملايين دولار لعام 2021 و10 ملايين لعام 2022. وتابعت: لايزال هناك أكثر من 13 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في سورية،



ونحو 7 ملايين نازح داخلي، بالإضافة إلى نحو 7 ملايين لاجئ سوري حول العالم أغلبهم مستضافون في الدول المحيطة لسورية مثل الأردن والعراق.



وعن استراتيجية المفوضية تجاه الأزمة الأوكرانية، قالت نشكر الكويت على تبرعها بمليوني دولار للاجئين الأوكرانيين، بالإضافة إلى التبرعات العينية التي قدمها «الهلال الأحمر» والتي تقدر بـ 32 طنا من المساعدات للاجئين في پولندا، لافتة إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين قد تجاوز 3 ملايين و700 ألف، معربة عن أملها ألا تهمش الأزمة الأوكرانية أزمات أخرى للاجئين في سورية واليمن وأفغانستان والعراق.



بدوره، قال بويز: تعد الزيارة فرصة لتسليط الضوء على الوضع الإنساني الذي يواجه اللاجئين والنازحين، وأثر الدعم والتبرعات على حياتهم، وشراكتنا مع حكومة الكويت والقطاعين الخاص والخيري استراتيجية مبنية على قيم الإنسانية، ودورها الإنساني مطلوب لمواجهة التطورات والاحتياجات الإنسانية الهائلة حول العالم.



وذكر بويز أن الشراكة الاستراتيجية مع الكويت لعبت دورا رياديا في دعم الجهود الإنسانية عالميا، حيث بلغت مساهماتها الإجمالية أكثر من 435 مليون دولار يتركز معظمها للوضع الإنساني السوري واليمني، كاشفا عن عقد مؤتمر للمانحين للاجئين السوريين يوم 7 أبريل المقبل، لافتا إلى أن الكويت ستشارك بوفد رفيع المستوى.



وعن آلية توزيع التبرعات والمساعدات والزكاة وضمان وصولها لمستحقيها في دولة غير مستقرة تحارب الإرهاب مثل العراق، قال لدينا آليات واضحة لمراقبة ورصد صرف الأموال لضمان وصولها مستحقيها، والمفوضية بحاجة إلى 350 مليون لسد احتياجات اللاجئين السوريين والذين يبلغ عددهم 300 ألف لاجئ في كردستان.