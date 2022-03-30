بشرى شعبان



أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في «الشؤون» أحمد العنزي أن الوزارة خاطبت الهيئة العامة للاتصالات لحجب بعض المواقع الالكترونية الخارجية التي تروج لجمع تبرعات لصالح مشاريع خيرية تنفذ خارج الكويت بشكل غير قانوني.



وأوضح العنزي في تصريح له أن هذه الخطوة جاءت بعد أن لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل لجمع التبرعات لصالح مشاريع خيرية تنفذ خارج الكويت سواء من قبل جهات أو أفراد غير مرخص لهم بجمع تلك التبرعات، مبينا أن آخر هذه الإعلانات كان الدعوة المنتشرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالتبرع لإنشاء مركز إسلامي في احدى الدول، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959 والذي لا يجيز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد وجوه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت وخارجها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون قبل بدء جمع هذه التبرعات بشهر على الأقل. وذكر أن الوزارة ومن خلال الفرق التابعة لإدارة الجمعيات والمبرات الخيرية تتابع عن كثب كل الإعلانات والدعوات التي تهدف إلى جمع التبرعات وستتخذ كل الاجراءات القانونية تجاه كل جهة لا تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة في جمع التبرعات، مشددا على أن «الشؤون» لن تتهاون في حماية أموال المتبرعين والحفاظ على سمعة الكويت الرائدة في العمل الخيري والإنساني.