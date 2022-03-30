يشارك في المسلسل أكثر من 15 فناناً كضيوف شرف.. ويعتبر عودة للأعمال التراثية



مفرح الشمري



في ثالث تعاون بين شركة أبيز برودكشنز ومجموعة mbc بعد «في توقيت مكة» و«حضرة الموقف» الذي يعرض في رمضان المقبل، تعرض منصة شاهد kids حصريا المسلسل التراثي «ماما أمينة» مطلع أبريل المقبل والذي يتضمن عددا من الحكايات التراثية الكويتية والخليجية والعربية من ماضينا الجميل.



أحداث المسلسل تدور في قالب درامي مشوق لتصل فكرة العمل للجميع الذي يحمل بين طياته العديد من الرسائل التربوية بأسلوب مبسط فنتازي مميز استخدمه مخرج العمل محمد الحملي وتصدت شركته «باك ستيج» لتنفيذ هذا المسلسل التربوي كمنتج منفذ.



«ماما أمينة» يقع في 30 حلقة وهو موجّه للعائلة بشكل عام وللطفل بشكل خاص، حيث تجسد فيه الفنانة المميزة سماح شخصية «ماما أمينة» والتي ستروي العديد من القصص الشعبية القديمة من شتى الدول العربية، حيث سيكون في كل حلقة من حلقات المسلسل حدث درامي جديد وحبكة مغايرة وفقا لمضمون الحكاية التي ترويها سماح للمشاهدين.



فكرة المسلسل جديدة في أعمالنا الدرامية الموجه للأسرة لأنها تتضمن عدة موضوعات تربوية تطرح بشكل جديد على الشاشة.



العمل تتخلله بعض المواقف والأحداث، في إطار من الخيال والفانتازيا والخرافات، بالإضافة الى ما يحمله من قيم إنسانية ورسائل تربوية تستهدف الأسرة كلها في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا.



المسلسل بمنزلة عودة الى الأعمال التراثية القديمة التي حققت نجاحات مذهلة في السنوات الماضية، ولكنها اختفت في ظل متطلبات الحياة حاليا، والعمل من تأليف الواعدة هيا أحمد ويشارك به نخبة مميزة من الممثلين، فبالإضافة الى بطلة العمل الفنانة سماح يشارك فيه الفنانون محمد الحملي وأحمد الحليل وعبدالله الخضر ونورا العميري، كما يشارك في العمل أكثر من 15 فنانا وفنانة كضيوف شرف، وهم خالد المظفر ومبارك المانع وحمد اشكناني وعبدالعزيز النصار وفهد البناي وسلطان الفرج ومحمد عاشور وأمير مطر وياسة وشيماء سليمان وعلي الحسيني ولولوة الملا، وملك ابوزيد وبدر البلوشي. يذكر أن شركة «ابيز برودكشنز» للإنتاج الفني ستكون متواجدة في شهر رمضان من خلال مسلسلها الاجتماعي «حضرة الموقف»، بطولة مريم الصالح وهيفاء عادل وزهرة الخرجي وسيعرض على منصة شاهد ومحطات mbc دراما والظفرة والشارقة وatv بالإضافة الى المسلسل الكوميدي «زواج الا ربع» الذي سيعرض على قناة SBC السعودية.