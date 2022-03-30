عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان محمد العلوي أن تصوير مسلسل «آدم وحواء» لم ينته حتى الآن، وربما لن ينتهي خلال فترة قصيرة، وهو ما دعا جهة الإنتاج الى تأجيل عرضه لما بعد انتهاء الشهر الفضيل، وقال: قرار تأجيل عرض العمل لما بعد رمضان بسبب أننا ما زلنا مستمرين في لوكيشن التصوير، وقد لا نستطيع أن ننجز جميع المشاهد المتبقية في وقت قريب، ونحن نريد تقديم عمل يليق بالمشاهدين ويحمل جودة عالية، مستدركا: أي كلام في «السوشيال ميديا» عن عرض المسلسل داخل رمضان هو كلام غير صحيح.



جدير بالذكر أن مسلسل «آدم وحواء»، من تأليف علي شمس، وإخراج حسين الحليبي، ويجري حاليا تصويره في البحرين، بمشاركة مجموعة من النجوم، في مقدمتهم: ميساء مغربي ومحمد العلوي وريم أرحمة وإبراهيم الزدجالي ومحمد صفر وفيّ فؤاد وشيماء رحيمي، وعدد كبير من الوجوه الشابة، ويتناول العمل موضوعات جريئة تخص آدم وحواء والعلاقات بينهما، مثل الزواج والحب والزمالة والأمومة، وغيرها من العلاقات التي تربط بين الرجل والمرأة.