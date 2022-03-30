مفرح الشمري



بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء معهد الدراسات الموسيقية والمعهد العالي للفنون الموسيقية، يقيم الليلة وغدا المعهد العالي للفنون الموسيقية ليلتين موسيقيتين غنائيتين ما بين الأغاني الوطنية والطربية الكويتية والعربية على خشبة مسرح الموسيقار الراحل أحمد باقر بمشاركة نخبة من المطربين النجوم والأصوات الشابة الواعدة، والعازفين الموسيقيين، وكوكبة من الأساتذة والمتخصصين، بقيادة المايسترو أحمد العود.



وفي هذا الصدد، عبر عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.رشيد فايز البغيلي في تصريح صحافي عن خالص التهاني إلى كافة أسرة وطلبة المعهدين الموسيقيين بمناسبة الاحتفاء بـ«اليوبيل الذهبي»، والتي تؤكد التاريخ العريق لتلك المؤسسة الثقافية والأكاديمية الكويتية التي حققت إنجازات ونجاحات رائدة على كل المستويات المحلية والعربية والدولية، مثمنا الجهود الداعمة من قبل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، والوكلاء المساعدين في وزارة التعليم العالي بينهم الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري لمياء الملحم، والحرص على إقامة تلك الاحتفالية، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.



وأضاف أن الاحتفاء بتلك المسيرة المشرقة الثرية جاء انطلاقاً باستكمال مسيرة الرواد الموسيقيين الأوائل الذين أسهموا بجهودهم البارزة في وضع اللبنات الأولى للتاريخ الموسيقي الكويتي، وصنعوا الإنجازات والبصمات الخالدة في مسيرة المعهدين الموسيقيين الرائدين، وأبرزوا الأجيال الفنية المتعاقبة التي حملت على عاتقها مسؤولية الاستمرار في طريق العطاء والنجاح والتميز والإبداع، مؤكدا أن تلك الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على استذكار ما قدمه المعهدان من عطاءات لا تزال راسخة في ذاكرة الفن الموسيقي الكويتي واستحضار قيمة وروائع الموروث الشعبي الأصيل.



وذكر البغيلي أن للموسيقى مخزونا لا ينضب من الإرث الفني والإنساني، والمرتبط ارتباطا وثيقا بالهوية والتاريخ الفني الرائد للكويت، والدور الحضاري الرفيع الذي تقوم به على كل المحافل والأصعدة المحلية والعالمية.



وأفاد بأن المعهدين منذ تأسيسهما من قبل 50 عاما استطاعا من أداء الدور الرائد المنوط بهما من خلال توفير المخرجات الطلابية إلى سوق العمل، وتوفير الكوادر الفنية الوطنية المدربة في كل التخصصات الموسيقية، إلى جانب مواصلة الجهود وفق الخطط الإنمائية للدولة من أجل تحقيق رؤية الكويت 2035.