قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أسامة الشاهين ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا مشتركا غدا الخميس مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة مشروع بقانون بشأن المتقاعدين.

وأعرب الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن أمله بأن ينصف المشروع الحكومي الجديد المتقاعدين ويكرمهم من خلال إشراكهم بالأرباح وتضمين زيادة الـ 20 دينار سنويا مع عدم إضاعة الـ 30 دينار المقررة هذه السنة".



وشدد على انه "لا مجال للمساومة أو المماطلة في حقوق المتقاعدين والمتقاعدات، معرباً عن أسفه من أن الحكومة أضاعت ثلاث فرص لإقرار القانون الخاص بالمتقاعدين".

وأوضح أن الفرص التي لم تستثمرها الحكومة هي عدم إقرار تكريم المتقاعدين بقرار تنفيذي مستقل متاح لها، وعدم استثمار الاقتراحات بقوانين النيابية التي وافقت عليها اللجنتين المالية والتشريعية، وفشل تمرير المشروع المقدم من الحكومة بشأن المتقاعدين بسبب تضمينه رفع سن التقاعد".

واعتبر الشاهين أن الحكومة الآن أمام فرصة أخيرة لإكرام تلك الشريحة في اجتماع الغد المشترك، محذراً من تضمين المشروع بقانون الجديد أي مساس بحقوق الموظفين الحاليين أو المال العام للدولة أو لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأكد على استمرار المراقبة حول هذا الموضوع محاسبة الحكومة"، مضيفا " لن ننتظر تضييع فرص إضافية".

وأكد على أن المتقاعدين ينتظرون انصافهم وأن الرغبة الشعبية والإرادة النيابية موجودة وتوجيهات القيادة السياسية متحققة، متسائلاً لماذا إذن هذه المماطلة الحكومية؟



واختتم الشاهين معربا عن أمله في صدور تقرير منصف وجرئ ومستحق بشأن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة في شأن المتقاعدين والمتقاعدات.