الصفقة ستخلق أكبر كيان لخدمات المطارات بالعالم.. وثالث أكبر شركة بالإيرادات

أعلن كل من مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وإحدى شركاتها المملوكة كليا، ومجلس إدارة شركة «جون مينزيز بي إل سي»، عن توصلهم لاتفاق بشأن شروط العرض النقدي الذي أوصت به «أجيليتي» للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم «مينزيز» بسعر608 بنسات للسهم الواحد.



وأوضح البيان الصحافي الصادر عن شركة أجيليتي، أن قيمة شركة مينزيز تقدر بما يقارب 571 مليون جنيه إسترليني على أساس قيمة السهم المخففة، وما يقارب 763 مليون جنيه إسترليني على أساس كامل قيمة الشركة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة شركة مينزيز يعتزم بالإجماع منح التوصية بالعرض النقدي لمساهمي الشركة.



وبعد الإعلان عن العرض الموصى به، فإن الخطوات التالية تتمثل بالحصول على موافقة مساهمي شركة مينزيز، فضلا عن موافقة الهيئات التنظيمية ذات الصلة، وبالتالي ستعمل كلتا الشركتين مع المستشار القانوني لضمان التقدم بطلبات أمام هيئات المنافسة والهيئات التنظيمية في الولايات القضائية المناسبة، ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام 2022.



وفي حال وافق مساهمو شركة مينزيز والهيئات التنظيمية على الصفقة، فمن المتوقع أن ينتج عنها مركز قوة في قطاع خدمات الطيران، ومن المتوقع أيضا أن تصبح «المجموعة المشتركة» أكبر شركة تقدم خدمات المطارات بالعالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها، وثاني أكبر شركة من حيث المطارات التي تخدمها، وثالث أكبر شركة بالإيرادات استنادا لعام 2019.



وقد تجاوزت إيرادات شركة مينزيز وشركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» المجمعة قيمة 1.5 مليار دولار في العام 2021 ومن المتوقع أن تضم «المجموعة المشتركة» 35000 موظف في 250 مطارا في 57 دولة، وأن تقدم الخدمات لأكثر من 600 ألف رحلة طيران سنويا. وستكون «المجموعة المشتركة» مملوكة بالكامل لشركة أجيليتي، وهي شركة عالمية تقدم ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية وتتمتع بسجل حافل بالنجاح في الاستثمار في الشركات وتطويرها وذلك على نحو مستدام ومنضبط.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لشركة ناشيونال لخدمات الطيران حسن الحوري: «سينتج عن هذه الصفقة شركة رائدة عالميا في خدمات المطارات من شأنها تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة جميعهم، فإن شركتي «ناس» ومينزيز معا سيخلقان تكاملا في العمليات وتطويرا للأعمال المشتركة والموارد اللازمة لتحقيق النمو».



وأضاف: «سيحصل مساهمو شركة مينزيز على علاوة مقابل المشاركة في الصفقة، فضلا سيستفيد العملاء من التميز التشغيلي الذي تتمتع به شركة مينزيز في المزيد من المطارات حول العالم وسيتمكنون من الاستفادة بعدد أوسع من الخيارات». وتابع الحوري، بالقول: «سيستفيد موظفو كلتا الشركتين من كونهم جزءا من مجموعة أكبر وأقوى تتيح المزيد من فرص التطوير الوظيفي والتقدم، وستحظى المجموعة المشتركة برأس المال للاستثمار في تعزيز المواهب والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والمعدات والريادة في مجال الاستدامة الضروري لتسريع وتيرة النمو.



من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جون مينزيز فيليب جوينج: «يرى أعضاء مجلس إدارة شركة مينزيز أن العرض يمثل سعرا عادلا وموصى به للمساهمين ومن شأنه أن يرسم آفاق شركة منزيس المستقبلية.



إن شركة مينزيز هي شركة بارزة ذات تاريخ عريق وحافل، ويثني مجلس الإدارة على العمل الدؤوب الذي قام به فريق إدارة شركة مينزيز لتوجيه الأعمال في وجه التحديات الناتجة عن الجائحة ووضع أسس للأعمال التجارية لضمان استمرار النمو المستقبلي والتطور المتواصل في رحلة الشركة.



ويمثل عرض شركة (Bidco) النقدي لشركة مينزيز فرصة للمساهمين الحاليين من أجل تحقيق قيمة مضافة من استثماراتهم بعلاوة لافتة ومضاعفات في التثمين».



من جهته، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجيليتي طارق سلطان: «ينصب تركيز أجيليتي على تحقيق النمو وتعظيم القيمة للمساهمين، إن شركتنا هي مشغل ومستثمر طويل الأجل في قطاعات متعددة وتهدف إلى تعظيم القيمة من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على الشركات في القطاعات عالية النمو ذات المقومات الراسخة، معززين في ذلك بفريق الإدارة من ذوي الخبرة العريقة، وأفضل ممارسات الحوكمة مع الارتكاز على رؤية أجيليتي وقيمها. لذا فنحن نرى توافق استراتيجي مناسب مع شركة مينزيز». وأضاف: «يتمتع قطاع الطيران بإمكانيات نمو لافتة، وتعتبر شركة مينزيز أنها من أكثر الشركات شهرة من حيث تقديم الخدمات في هذا القطاع، مع التركيز على ميزة الاستدامة التي نتشاركها. وبالتالي، إن مجموعة «ناس» ومينزيز المشتركة من شأنها أن تمثل عنصرا قويا ومرنا في هذا القطاع، وتتمتع بمركز جيد محققا للنمو ويدفع باتجاه تسجيل الأرباح المستقبلية إذ نتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تنويع قاعدة إيرادات شركة أجيليتي وتعزيز عملية خلق التدفق النقدي».