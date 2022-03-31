كرّمت Ooredoo الكويت، شركة Ooredoo للاتصالات، نخبة من المختصين في مجال تصنيف وأمن البيانات والذين شاركوا في الحلقة النقاشية خلال ملتقى Ooredoo business والذي أقيم يوم الأحد الماضي، حيث ناقش الملتقى الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات، في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة. وكانت الحلقة النقاشية تحت عنوان «أهمية تصنيف البيانات ودورها الفعال في الأعمال المختلفة»، وقد تم تبادل المعرفة والخبرات وتغطية السياسات الجديدة المتعلقة بتصنيف البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في عمليات التحول الرقمي وشرح جميع الجوانب المذكورة.



وقام الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت ـ عبدالعزيز يعقوب البابطين بتكريم سبيكة الوقيان ـ الوكيل المساعد لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية، ومي العويش رئيس وحدة البيانات والتحول الرقمي في بنك الخليج، وم.خالد الذكير مدير دائرة تقنية المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية، وحسين البستان ـ رئيس فريق أمن المعلومات في KNPC، وم.منار الحشاش الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي أدارت الحلقة النقاشية. وأكد البابطين على فخر الشركة بريادة مجال تصنيف البيانات والأمن السيبراني في الكويت، حيث نجح الملتقى في استقطاب نخبة مميزة من المختصين في التكنولوجيا الرقمية ومن أهم القطاعات في البلاد.



وأضاف: تستهدف رؤيتنا التطوير الشامل والمستمر لخدماتنا ومنتجاتنا لتحقيق المستوى الأعلى من الابتكار والنضج بين العملاء والعمليات والتكنولوجيا. وأحد مستهدفات هذه الرؤية هو التحول نحو العالم الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الكويت «كويت جديدة» لعام 2035.