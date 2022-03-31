حلول «زين أعمال» بالتعاون مع شركة ZainTech الذراع الإقليمية لمجموعة زين للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الشركة أطلقت أحدث الخدمات السحابية المدارة وحلول الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية

الفعالية شهدت تنظيم حلقات نقاشية بمشاركة شركاء «زين» العالميين حول تحديات التحول الرقمي في القطاعات المصرفية والتجزئة

طارق عرابي



أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استضافتها لفعالية إطلاق الخدمات السحابية المدارة وحلول الأمن السيبراني، والتي نظمتها على مدار يومين في القاعة المستديرة بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور ممثلي قطاعات الأعمال والبنوك والتجزئة، وذلك بالتعاون مع شركة ZainTech الذراع الإقليمية لمجموعة زين للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق الشرق الأوسط.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الفعالية شهدت حضور الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة زين نواف الغربللي، والرئيس التنفيذي لشركة ZainTech أندرو حنا، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاعات المصرفية والاستثمارية والشركات المحلية والشركاء العالميين.



ويأتي إطلاق زين لهذه الخدمات ضمن جهودها المتواصلة لتقديم قائمة متجددة من الحلول الآمنة لقطاع الأعمال المحلي، والتي تخدم من خلالها الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، سواء الكبيرة أو المتوسطة والشركات الناشئة، وذلك وفقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث يأتي التزامها تماشيا مع استراتيجيتها للتحول الرقمي التي تهدف إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي تحت مظلة رؤية «كويت جديدة 2035».



فعاليات الملتقى



وشهد اليوم الأول عددا من الحلقات النقاشية التي استضافت مسؤولي القطاعين المصرفي والمالي بالسوق الكويتي، حيث ناقشت الحلقات النقاشية تحديات البيئة السحابية المتعددة في القطاعات المصرفية والمالية، والتحديات السحابية التي تواجه البنوك والشركات الاستثمارية، واتجاهات التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، وفرص الاستفادة من قوة البيانات في القطاعين المصرفي والمالي، وتحديات الأمن السيبراني في عصر جائحة كورونا.



كما شهدت فعاليات اليوم الثاني عددا من الحلقات النقاشية التي استضافت العديد من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص الكويتي، حيث ناقشت التجربة الرقمية المستقبلية للبيع بالتجزئة، وتحميل مشاريع تخطيط موارد المؤسسة ((ERP على السحابة، والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاع التجزئة، وتحديات الأمن السيبراني في عصر كوفيد-19، وفرص الاستفادة من قوة البيانات في تجارة التجزئة.



وتم إطلاق شركة ZainTech في أكتوبر من العام الماضي 2021، وهي الذراع الإقليمية لمجموعة زين للحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث توحد الشركة عمليات المجموعة في القطاعات التكنولوجية لتقديم قيمة مضافة ومجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات والحلول الرقمية تحت سقف واحد على مستوى أسواق الشرق الأوسط.



وبهذا الإعلان، قطعت زين شوطا جديدا في رحلتها نحو تمكين التحول الرقمي الشامل والآمن في قطاع الأعمال الكويتي، وذلك بتقديمها لمنظومة متكاملة من الخدمات السحابية المدارة وحلول الأمن السيبراني للشركات والمؤسسات بالتعاون المشترك مع شركة ZainTech.



وقد شهد سوق الأعمال المحلي في السنوات القليلة الماضية موجة متسارعة من تطبيق التحول الرقمي داخل شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية على حد السواء، لكن في نفس الوقت، ظهرت العديد من التحديات الجديدة مع تلك الموجة أكدت مدى ضرورة حفظ البيانات وحماية البنى التحتية الرقمية للشركات من خطر الاختراقات، ولهذا فقد أخذت زين على عاقتها مسؤولية تقديم منظومة شاملة وموحدة من الخدمات السحابية والحلول الرقمية لتحقيق الأمن السيبراني، وهي من الحلول الأكثر تطورا في فئتها وتستند الى أحدث التقنيات العالمية.



ودائما ما كانت الكويت السوق الرئيسي لعمليات مجموعة زين، وقد ساهمت ريادة زين الكويت في تطوير وتقديم الحلول لقطاع الأعمال بإلهام مبادرات وبرامج مماثلة في أسواق زين الأخرى، فإنشاء ZainTech كمحرك للحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالمجموعة على مستوى المنطقة يعكس أهمية الحاجة لمواصلة تطوير حلول الأعمال لإدارة احتياجات المؤسسات التي تتحول رقميا ومواصلة تزويد العملاء، من خلال عمليات زين، بأفضل الحلول والخدمات.



وتقوم التقنيات الحديثة كالبيانات الضخمة والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني بإعادة تعريف المرحلة المقبلة من الحلول الرقمية التي تدعمها شركة ZainTech بالتعاون مع «زين أعمال» بالكويت، وذلك لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات ذات المواصفات العالمية الأفضل في فئتها استنادا على خبراتنا ومنظومة شركاء زين الاستراتيجيين الواسعة.



وتدرك زين أهمية البيانات في دفع عجلة التحول الرقمي في الكويت، ولهذا فقد دخلت الشركة في شراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الخدمات العالميين الذين يعدون الأكثر ريادة في مجال الحوسبة السحابية وحلول مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لتقديم أفضل الحلول لعملائها من الشركات.



وتم تصميم حلول زين السحابية خصيصا من قبل مهندسي الحلول المتميزين لدى الشركة لتمكين التحول الرقمي المستدام والابتكار وتحسين التكلفة وتسريع المدة الزمنية اللازمة للتسويق، ويتم دعم حلول زين من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة الرائدة مع دعم استباقي على مدار الساعة من خلال مركز عمليات الشبكة المتقدم.



وتغطي زين مجموعة واسعة من الحلول، من الاستشارات السحابية والخوادم الافتراضية الخاصة والحاويات السحابية إلى مراكز البيانات داخل البلاد والتطبيقات المدارة بالكامل وغيرها.



ومع استمرار تزايد التهديدات السيبرانية عالميا، يمكن أن يساعد الكشف المبكر والاستجابة السريعة لحوادث الأمن السيبراني المؤسسات بشكل كبير على احتواء المخاطر وتقليل الآثار الاقتصادية على عملياتها ونتائجها النهائية، وقد تم بناء حلول الأمن السيبراني المدارة بالكامل من زين استنادا الى ذلك.



وتم تصميم حلول زين لمساعدة الشركات في الكويت على الكشف السريع عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، لضمان الحماية الكاملة لعملياتها وتلبية متطلبات الامتثال، وذلك من قبل مهندسي أمن ماهرين، كما توفر زين لعملائها طرق دفع مرنة تتناسب مع متطلباتهم.



وأطلقت مجموعة زين مؤخرا كيانها التكنولوجي ZainTech في أسواق الشرق الأوسط مما يوفر مركزا للتميز والحلول المدارة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك الخدمات السحابية والأمن السيبراني والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وعلم الروبوتات والطائرات بدون طيار والتقنيات الناشئة.



وتستفيد ZainTech من الامتداد العالمي لمجموعة زين وامتدادها الجغرافي والبنية التحتية عبر عملياتها في أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط لتقديم نقطة اتصال واحدة للمبيعات وخدمة العملاء المخصصة للشركات الدولية التي لها نقاط تواجد متعددة في جميع أنحاء المنطقة.

حمد المرزوق: «زين تك» تقدم خدماتها لجميع القطاعات المحلية

حمد المرزوق

أكد الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، ان إطلاق خدمة الحوسبة السحابية والامن السيبراني من قبل شركة زين إنما يشكل فاصلة كبيرة على صعيد هذا النوع من الخدمات في الكويت.



وأضاف أن زين هي الشركة الوحيدة بالكويت التي قدمت مثل هذا النوع من الخدمات، وذلك بالتوازي مع إصدار الحكومة الكويتية للقوانين التي تنص على ضرورة تخزين المعلومات داخل الكويت.



وأشار المرزوق إلى زين تك تقدم خدماتها لجميع القطاعات الحكومية وباقي قطاعات الاعمال الاخرى كالبنوك والشركات الناشئة والصغيرة، مشددا على أن الحوسبة السحابية تحتاج للعديد من القوانين والتشريعات التي تساعدها على العمل بشكل أفضل، ومن هنا جاء هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على خدمة زين تك الجديدة وكيفية تطويل القوانين وتثقيف السوق والجهات الرقابية بأهمية مثل هذه الخدمات.



وأوضح أن الكويت نجحت في إنشاء العديد من التطبيقات الالكترونية خلال جائحة كورونا مثل تطبيق «شلونك» وغيرها من تطبيقات المواعيد في الجهات الحكومية والوزارات والمستشفيات، وذلك بفضل الحوسبة السحابية التي لولاها لما نجحت هذه التطبيقات.



وأكد المرزوق على أن الوصول للسوق بالسرعة المطلوبة والتكلفة المناسبة هي إحدى أهم فوائد الحوسبة السحابية، ذلك أن التكلفة أصبحت تدفع على حسب الخدمة.

نواف الغربللي: «زين تك» الذراع الإستراتيجية للتحول الرقمي في «زين الكويت»

نواف الغربللي

قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة زين نواف الغربللي ان زين تك التي تمثل الذراع الاستراتيجية للتحول الرقمي في زين الكويت، إنما هي عبارة عن شركة إقليمية تخدم جميع القطاعات الموجودة في الكويت والمنطقة.



وأضاف أن الهدف من وجود هذه الشركة هو تحقيق عمليات التحول الرقمي والالكتروني في جميع القطاعات الحكومية والمالية والاتصالات، وغيرها من الجهات التي تستخدم التكنولوجيا في أعمالها.



وأشار إلى أن زين تك مدعومة وبشكل كامل من قبل زين الكويت التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في جانب التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا لخدمة العملاء والمشتركين والجهات الحكومية والخاصة، مؤكدا في الوقت نفسه على حرص الشركة في أن تكون جزءا من سياسة الدولة في عمليات التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال للمواطنين والمقيمين.

حمود المحيميد: بنك الائتمان حريص على تطبيققواعد الأمن السيبراني لحماية سرية عملائه

من جانبه، أكد مدير مركز النظم ببنك الائتمان الكويتي حمود علي المحيميد تطبيق بنك الائتمان لجميع قواعد الامن السيبراني الذي أصبح مطلبا أساسيا في الآونة الاخيرة لدى الكثير من الجهات الحكومية لحفظ البيانات والمعلومات.



وقال أن بنك الائتمان بات حريصا على هذا الجانب كونه يمثل شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، ومسؤول عن حفظ بياناتهم وسريتهم، وذلك من خلال تطبيق قواعد الامن السيبراني التي أصبح لزاما على الجميع تطبيقها لحماية معلومات المواطنين والمقيمين في كل مكان.

لمياء الطبطبائي: إطلاق «زين تك» سيسرع خطط البنوك والشركاتنحو التحول الرقمي والحوسبة السحابية

اعتبرت نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والعمليات المصرفية المساندة، لمياء الطبطبائي، أن إطلاق شركة زين تك أمرا غاية في الأهمية، وذلك في ظل ما تشهده الخدمات الالكترونية من تطورات متسارعة، لاسيما على صعيد قطاع البنوك.



وأضافت أن وجود مثل هذه الشركة في السوق من شأنه أن يسرع من خطط البنوك والشركات نحو التحول الرقمي والحوسبة السحابية.



وقالت الطبطبائي إن هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه الحوسبة السحابية، متوقعة أن يتم التغلب على هذه التحديات خلال 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى، ومن ثم العمل على وضع إطار شامل للتعامل معها بشكل آمن يحمي العملاء ويوفر الخدمة المطلوبة على النحو الامثل بما يضمن تحقيق الفوائد الكبيرة المتوقعة من الحوسبة السحابية.

ياسر بهبهاني: الأمن السيبراني والحوسبة السحابية مهم جداً للقطاع المصرفي

أكد رئيس تنمية الاعمال في شركة «كي نت» ياسر بهبهاني على أهمية موضوع الامن السيبراني والحوسبة السحابية بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق رؤية الكويت 2035 في الرقمنة والتحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة لدخول سوق العمل بتنافسية.



وأضاف أن القطاع المصرفي تلقى مؤخرا الاطار الاستراتيجي اللازم لهذا الجانب من قبل بنك الكويت المركزي، إلى جانب إطار العمل من قبل هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتطبيق الحوسبة السحابية والامن السيبراني في القطاع المصرفي.



وأوضح أن هذه الإستراتيجية ترتكز على محاور سهلة الفهم هي تصنيف بيانات العملاء كونها بيانات سرية وذات طبيعة حساسة، وتفعيل دور إدارة المخاطر، وانتقاء بيئة جغرافية تتسم بتشريعات تحد من الهجمات السيبرانية وتحفظ حقوق العميل من التسرب واطلاع غير المخولين عليها.