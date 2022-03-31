قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن ربحية البنوك الخليجية وصلت إلى إحدى أعلى مستوياتها على أساس سنوي في 2021، إذ ارتفعت بنسبة 40% لتصل إلى 35 مليار دولار، إلا ان الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 37 مليار دولار في 2019.



وأوضح التقرير ان الزيادة على أساس سنوي في 2021، كانت واسعة النطاق في كل أنحاء دول مجلس التعاون، حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريبا خلال العام لتصل إلى 2.9 مليار دولار، كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نموا جيدا في الأرباح بنسبة 40.2% و52.6% خلال العام.



ونتيجة لذلك، وصل إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك إلى أعلى مستوياته في 7 فترات ربع سنوية بنسبة 10.4% بنهاية العام 2021 مقارنة بـ 9.6% في الربع الثالث من العام 2021 وبنسبة 8.1% بنهاية العام 2020.



وكان نمو الأرباح خلال العام مدفوعا بزيادة إجمالي الربح، بالإضافة الى انخفاض مخصصات خسائر القروض، وارتفع إجمالي إيرادات البنوك 6.9% ليصل إلى 90 مليار دولار خلال 2021 مما يعد ضمن أعلى المعدلات على الإطلاق، فيما يعزى بصفة رئيسية الى نمو صافي الدخل من غير الفائدة بنسبة 17.6% ونمو صافي دخل الفائدة بنسبة أقل نسبيا بلغت 2.3%.



وكان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو بنسبة 9.9%، تليها الإمارات والكويت بنمو بلغت نسبته 9% و7.1%، على التوالي، وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو بالدخل من غير الفائدة بنسبة 31.7%، لكنها كانت السوق الوحيدة التي شهدت تراجع دخل الفائدة خلال العام بنسبة 3.2%.



وانخفضت مخصصات خسائر القروض التي أعلنت عنها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الربع في العام 2021 لتصل إلى 14.9 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار في العام 2020. إلا ان المخصصات ظلت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغت في المتوسط 9.1 مليارات دولار خلال الـ 10 سنوات التي سبقت الجائحة (2010-2019). وشمل انخفاض مخصصات خسائر القروض في العام 2021 كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي سجلت نموا بنسبة 20.1% أو ما يعادل 0.6 مليار دولار، إذ بلغت مخصصاتها 3.4 مليارات دولار، فيما يعتبر ثاني أكبر مخصصات محتجزة خلال العام بعد البنوك المدرجة في الإمارات.

1.5 مليار دولار تراجعاً بمخصصات البنوك

قال تقرير «كامكو إنفست» إن مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك في دول الخليج انخفضت إلى 14.9 مليار دولار خلال العام 2021 مقابل 20.4 مليار دولار في العام 2020 بعد أن تراجعت مخصصات كافة البنوك الخليجية الست، باستثناء قطر. وشكل انخفاض المخصصات التي احتجزتها البنوك في الإمارات بنحو 2.8 مليار دولار، وجاءت البنوك الكويتية والسعودية في المرتبة التالية بانخفاض مخصصاتهما بقيمة 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العام.

353 مليار دولار حقوق مساهمي البنوك الخليجية

ذكر التقرير أن إجمالي العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية استمر في التحسن خلال الربع الرابع من العام 2021، حيث بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 7 أرباع وصولا إلى نسبة 10.4% مقابل 9.6% بنهاية الربع الثالث من العام 2021. إلا ان النسبة ظلت منخفضة نسبيا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. كما تحسنت النسبة بشكل ملحوظ على أساس سنوي بمقدار 230 نقطة أساس على خلفية زيادة إجمالي الربحية لمدة 12 شهرا.



وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 353 مليار دولار.