شريف حمدي



واصل كبار الملاك في بورصة الكويت توجههم البيعي للأسهم خلال فبراير الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي منذ بداية 2022، وقفزت قيمة تعاملاتهم بنسبة 845% ببلوغها 165.2 مليون دينار، مقارنة مع قيمة التعاملات في فبراير من العام الماضي والتي بلغت 17.5 مليون دينار. واتسمت تعاملات كبار الملاك بالتنوع بشكل عام خلال الشهر الماضي رغم جنوحها للبيع مع زيادة عمليات التخارج بهدف تقليص الملكيات، جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مؤشرات البورصة ارتفاعات لافتة خلال فبراير استكمالا للارتفاعات المحققة في يناير الذي سبقه، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنهاية فبراير بنسبة 3.8%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 4% والسوق العام بنسبة 3.9%، وحققت القيمة السوقية مكاسب بنحو 1.7 مليار دينار.



وبلغ عدد العمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع واستحواذ وتخارج من شركات إما بالكامل أو بنسب متفاوتة 38 عملية، وتم تنفيذها على أسهم 27 شركة موزعة على عدد من قطاعات السوق، مقابل 44 عملية تم تنفيذها على أسهم 17 شركة في الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقاً لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك، خلال تعاملات فبراير الماضي تبين ما يلي:



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على أسهم 11 شركة مدرجة بواقع 12 عملية، وبلغت قيمتها 129.9 ملايين دينار تشكل 78.5% من الإجمالي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على أسهم 9 شركات من خلال 12 عملية، وبلغت قيمتها 35.3 مليون دينار تشكل 21.5% من الإجمالي.



٭ تم تخارج كبار الملاك من عدد من 5 شركات، وذلك بانخفاض نسب ملكيات الكبار لأقل من 5%، أبرز العمليات تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة أسمنت بعد أن كانت 5.07%، كما تخارجت شركة بروة العقارية من قائمة كبار ملاك شركة الامتياز بعد أن كانت تملك 24.4%.



٭ فيما تم دخول الكبار على 3 شركات مدرجة لترتفع فيها نسب ملكياتهم عن الـ 5% وهي النسبة الملزمة للإفصاح، وذلك من خلال 3 عمليات أبرزها دخول جاسم لؤي جاسم الخرافي على أسهم شركة القابضة المصرية الكويتية ليظهر ضمن قائمة كبار الملاك بنسبة 11.4% كأكبر الملاك بالشركة، كما تم دخول شركة خالدة كابيتال للعقارات والأسهم على شركة ميزان القابضة لتظهر في قائمة كبار الملاك بنسبة 5.5%، أما العملية الثالثة فكانت دخول شركة كروزني لبيع وشراء الأسهم والسندات على شركة انوفست لتصبح حصتها 5.2%.



٭ أكبر 5 عمليات من حيث القيمة بلغت قيمتها 135.3 مليون دينار تشكل 81.9% من الإجمالي، بواقع 4 عمليات بيع مقابل عملية شراء واحدة، تصدرها عملية بيع مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (شركة الخليج الوطنية القابضة، شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده) لنسبة 11.4% من اسهم القابضة المصرية الكويتية بقيمة 54.9 مليون دينار، لكنها حافظت على بقائها ضمن قائمة كبار الملاك بـ 6.7%.