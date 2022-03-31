أعلن مدير عام شركة ساك العقارية عبدالله الخزام عن نجاح إتمام تملك شركة ساك العقارية لحصة استراتيجية في شركة الاستثمارات الوطنية الشركة الرائدة في قطاع الاستثمار والخدمات المالية محليا وإقليميا بتمويل من البنك الأهلي. وأفاد الخزام بأن الشركة تملكت عبر الإجراءات المعمول بها في بورصة الكويت كمية أسهم 79.865 مليون سهم بقيمة 24.199 مليون دينار تمثل نسبتها 10% من رأسمال «الاستثمارات الوطنية». وقال إن شركة الاستثمارات الوطنية تعد واحدة من أهم وأبرز الكيانات المالية الاقليمية التي لديها استثمارات متنوعة محليا واقليميا وعالميا في قطاعات متعددة ومتنوعة حققت من خلالها العديد من النجاحات المميزة في تطوير نماذج الاعمال في مختلف القطاعات التي تستثمر بها، كما لديها حصة رئيسية في بورصة الكويت من خلال قيادتها لتحالف خصخصة البورصة. وبين أن الاستثمار يأتي لأهداف طويلة الأجل قناعة وثقة بمستقبل السوق المالي الكويتي الذي بات محل ثقة من المستثمرين الأجانب حول العالم خصوصا وأن قيمة الاستثمارات الأجنبية حاليا بلغت 6.2 مليارات دينار.



وكشف عن أن شركة ساك العقارية شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في عام 2008 ولديها العديد من الاستثمارات واقتنصت تلك الحصة ضمن اهتمامها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة حجم استثماراتها إيمانا وثقة في الاقتصاد الكويتي.



وأعرب الخزام عن تقديره للجهات الرقابية ممثلين في هيئة أسواق المال وكذلك شركة بورصة الكويت والبنك الأهلي وكل الأطراف الأخرى التي ساهمت في إتمام الصفقة وتعمل دائما على دعم وتحسين بيئة الأعمال في الكويت بما يعزز دور ومكانة وحضور القطاع الخاص.