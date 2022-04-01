شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي تخريج دورة «الرقباء أوائل» المنعقدة في مدرسة ضباط الصف بمعهد تدريب قوات الحرس الوطني حضور كبار القادة. وهنأ وكيل الحرس الوطني الخريجين، ونقل إليهم تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، مؤكدا على توجيهات القيادة بتطوير مناهج الدورات ومواكبة المستجدات التدريبية لتحقيق أهداف الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند» بصقل مهارات المنتسبين وفق أحدث العلوم والتقنيات العسكرية والأمنية. ودعا الخريجين إلى تطبيق ما تلقوه من علوم وتدريبات عسكرية وأمنية ومواصلة التعلم والاستفادة من خبرات من سبقوهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه وأداء رسالة الحرس الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن.