

استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مبعوث الرئيس الأوكراني وعضو البرلمان روستام أوميروف بمناسبة زيارته للبلاد، حيث استعرض المبعوث خلال اللقاء التطورات الأخيرة في الأزمة الأوكرانية. وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه رفض أي استخدام للقوة أو التلويح بها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتأكيد على مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا ودعم كافة الجهود والمساعي الدولية لحل الأزمة في أوكرانيا. من ناحيته، نقل المبعوث الأوكراني تحيات الرئيس فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني إلى الكويت.