

وفقا للمرسوم الذي صادق عليه صاحب السمو الأمير بناء على عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قام وزير الداخلية وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكلاء الوزارة المساعدين، بتقليد رئيس جهاز أمن الدولة اللواء الشيخ سالم النواف رتبة فريق، ونقل تحيات وتهنئة القيادة السياسية العليا للفريق الشيخ سالم النواف على ترقيته، التي جاءت نتيجة للثقة التي توليها إياه، مؤكدا ان تقدير صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسام على صدورنا جميعا.



وأعرب الشيخ أحمد النواف عن خالص تهانيه للفريق الشيخ سالم النواف، مؤكدا أن الترقية جاءت تجسيدا صادقا لما أبداه من عطاء وإخلاص وتفان في كافة المواقع التي تولى العمل بها من أجل خدمة أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.



من جانب آخر، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قرارا ينص على ترقية 1932 ضابطا من مختلف الرتب.



وذكر بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة ان القرار رقى 161 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد و643 ضابطا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم و634 ضابطا من رتبة نقيب الى رتبة رائد و494 ضابطا من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب.



وهنأ وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف المترقين من الضباط، متمنيا لهم التوفيق والتقدم وأن تكون الترقية حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.