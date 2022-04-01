العنزي: الاستيراد مفتوح من جميع الدول.. وليس هناك احتكار لأي سلعة والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين

عاطف رمضان



جدد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تأكيده على ان المخزون الاستراتيجي مطمئن، وان الوزارة تهتم بتوفير السلع وتراقب السوق وتعمل لحماية المستهلك، وتواجه الرفع المصطنع للأسعار.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة ممثلين من الجهات والقطاعات المعنية في الدولة عن الأمن الغذائي في الكويت، وذلك في القاعة المستديرة في مركز جابر الأحمد الثقافي.



وأضاف الشريعان أن المؤتمر عقد بتوجهيات من القيادة السياسية لتوضيح المعلومات التي تخص الأمن الغذائي في الكويت بكل شفافية في ظل ما تشهده الساحة العالمية من أحداث بين روسيا وأوكرانيا، حيث تحكم الدول المتحاربة بـ 30% من سوق الحبوب في العالم.



كما طمأن الوزير المواطنين الى أن الدعوم ثابتة حتى وان ارتفعت الأسعار فإن المواد الأساسية والتموينية متوافرة وعلينا الشراء بشكل هادئ دون خوف. وزاد قائلا: هناك حلول بديلة تمت تجربتها، والصورة واضحة لدى القياديين، والبضاعة الموجودة على الرف نتمنى أن تكون بالأسعار المعقولة، والأهم توافر السلع من المواد الأساسية وغير الأساسية.



من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، ان الاستيراد مفتوح من جميع دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني، حيث هناك بدائل لأي سلعة ارتفع سعرها، مشيرا إلى انه ليس هناك احتكار لأي سلعة والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.



وأوضح ان الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق في البلاد من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة.



وذكر انه تتوافر لدى الكويت القدرة على الحصول على السلعة وتتوافر لها الخبرة بشكل يعتبر الأرخص عالميا، ولدينا مخزون عال.



وأشار إلى أنه في بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تم عقد اجتماع مع عدة جهات حكومية وشركات وهيئات لنعرف ما تأثير الأزمة على الكويت.



من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الموانئ كابتن بدر العنزي ان هناك مخازن مبردة، ومنحت للشركات لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا الى أهمية توافر المساحات التخزينية، وهناك تطوير للبنية التحتية ورفع نسب المخازن لتكفي الكويت 50 سنة مقبلة.



وأضاف العنزي أن حركة الموانئ ووصول البضائع والسفن من دول الخارج تسير بشكل يتمتع بكفاءة تشغيلية عالية، والسفن تصل إلى الكويت وتفرغ شحناتها بشكل سلس ووفق المعايير العالمية. أما الرئيس التنفيذي لشركه مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد، فقد اكد أن الطاقة الإنتاجية للشركة تعمل بشكل كبير ووصل الإنتاج خلال أزمة كورونا إلى 7 ملايين طن من منتجاتها بزيادة 3 ملايين عن الطاقة المعمول بها.



بدورها، قالت ريم الفليج المدير العام للهيئة العامة للغذاء، ان الهيئة تتشارك مع دول مجاورة وعالمية للحصول على إنذار من خلال نقطة اتصال وطنية لرصد أي ضرر بأي مادة غذائية سواء كانت متجهة إلى الكويت أو إحدى الدول المجاورة.



من جانبها، افادت ممثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية امل عبدالكريم، بأن الهيئة تسعى إلى تجاوز المعوقات، حيث لوحظ تزايد الإنتاج المحلي الزراعي، متوقعه وصول النسبة بين 75 و100% حتى عام 2035، كاشفة عن دخول إنتاج الحبوب كذلك.