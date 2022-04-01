محمد راتب



بدأ مسلسل ارتفاع الأسعار قبل ساعات من بدء شهر رمضان المبارك، حيث تم رفع سعر كرتون الطماطم 6 كغ إلى 3300 فلس، فيما وصل سعر الصندوق إلى ما بين 4 و5 دنانير، في مشهد اعتيادي يضاف إلى سلسلة الارتفاعات على العديد من الأصناف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب الروسية ـ الأوكرانية.



وقد علق عدد من المغردين على هذه الارتفاعات في الأسعار بأنها باتت من مستلزمات شهر الصيام وطقوسه، والذي يجب أن يكون للطاعة والتقرب من الله، إلا أن بعض التجار اتخذوه موسما للاستغلال الذي يتطلب التشديد في الرقابة والمتابعة.