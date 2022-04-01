أحمد مغربي



أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر عن اعتزازه وفخره بنيل ثقة القيادة السياسية لتولي مهام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، متطلعا إلى شرف العمل كفريق واحد والاستمرار في خدمة القطاع النفطي.



وفي أول كلمة للعاملين بعد توليه مسؤولية الرئاسة التنفيذية لمؤسسة البترول، أكد الناصر ان العالم واجه خلال العامين الماضيين ظروفا استثنائية، ألحقت الضرر على مختلف القطاعات وأدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من ذلك استطعنا في المؤسسة وشركاتها التابعة التصدي لتلك الظروف والمحافظة على استمرار أعمالنا والتزامنا بتزويد زبائننا من النفط الخام ومشتقاته وتحقيق أفضل الإيرادات الممكنة لبلدنا الكويت. وقال الناصر: أشكر أخي الرئيس التنفيذي السابق هاشم هاشم على جهوده الكبيرة وعطائه المخلص خلال تلك الفترة. وأكد على ان القطاع النفطي الكويتي تميز في العقود السابقة بالتألق والريادة من خلال إنجازاتكم، وأزدهر بجهودكم، إلا أن تحديات الصناعة النفطية متحورة ومستمرة، فطريقة العمل التي مكنتنا من تحقيق هذا النجاح قد لا تخدمنا لمواجهة تحديات المستقبل. وأضاف كما تعلمون، فإن عالم اليوم يتجه نحو تحول الطاقة والانتقال إلى طاقة منخفضة الانبعاثات، فعلينا أن نعمل بمرونة لتلبية احتياجات السوق الجديدة.



وقال: كما ورثنا مؤسسة البترول الكويتية ممن سبقونا وهي أهم وأفضل الشركات النفطية الوطنية بسبب مرونتنا وابتكاراتنا في شتى نواحي أعمالنا، فعلينا أن نتركها لمن سيتبعنا وهي مهيئة لمستقبل مشرق.















.. وتوقع مذكرة تفاهم مع «نيبون»



اليابانية لأخذ تسهيلات بقيمة مليار دولار















كونا: وقعت مؤسسة البترول الكويتية أمس مذكرة تفاهم مع شركة (نيبون) للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل مشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة بتسهيلات تبلغ مليار دولار. وقالت المؤسسة ان المذكرة تأتي تعزيزا لأواصر العلاقات الثنائية الوطيدة بين الكويت واليابان ولعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي تمتد لعقود عدة.



وأفادت بأنه وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الصباح، في حين مثل شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI) أتسوى كرودا.