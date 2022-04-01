اعتمد مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الهندسية «كابلات» امس البيانات المالية السنوية للعام الماضي 2021.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة م. بدر ناصر الخرافي إن الشركة سجلت نموا في أرباحها للعام الماضي بلغت نسبته 188.2% لتصل إلى 16.06 مليون دينار بواقع 77 فلسا للسهم مقارنة بـ 5.57 ملايين دينار للعام 2020. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تقدر بـ 60 فلسا لكل سهم، وفقا لضوابط وإجراءات الاستحقاق المطبقة في بورصة الكويت وعقب الاعتماد من الجمعية العمومية والجهات الرقابية. وسجلت موجودات الشركة زيادة بنسبة 56% لتبلغ 316.35 مليون دينار مقارنة بـ 202.77 مليون دينار في 2020.