محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان مؤسسة البترول الكويتية أوعزت لشركات المقاولات العاملة في البلاد عدم استخدام مزودي المواد والخدمات الروس في مشاريع مستقبلية واستبدالهم بمقدمي الخدمات من دول أخرى، في غمرة مخاوف بشأن العقوبات والتعطيل المحتمل لسلاسل التوريد، وفقا لما نقلته المجلة عن مصادر صناعية.



واضافت ميد انه على الرغم من عدم إصدار أي إعلان رسمي من قبل مؤسسة البترول الكويتية، فقد طلبت المؤسسة ايضا من مقدمي العطاءات المحتملين المشاركين بشأن مناقصات مشاريع النفط والغاز استبدال البائعين الروس بغيرهم من دول اخرى. وقال أحد المصادر: «إذا قدمت عرضا إلى مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها يتضمن عروض أسعار من شركات روسية، فسيتم الاتصال بك وإبلاغك بضرورة استخدام شركة أخرى من دولة مختلفة، وحتى المنتجات المدرجة حاليا على أنها معتمدة للاستخدام لم تعد مقبولة».