القاهرة - ناهد إمام



نظم اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال برئاسة د.هدى يسي، «الاحتفال السنوي للمرأة المصرية مالكة قرارها» ومرور عام على إطلاق مبادرة «كيانك».



وشهدت الاحتفالية تكريم كل من الشيخ راكان بدر محمد الصباح والشيخ سالم محمد الصباح، لدورهما في تفعيل التعاون العربي الكويتي ودعم ريادة الأعمال.



كما كان هناك عدد من التكريمات الخاصة بالأم المثالية والمرأة التي تعول ذوي الهمم، كما تم تكريم أحد الأبناء من ذوي الهمم الذي قام بغناء أغنية وطنية لمصر، جعل القلعة بأكملها تصفق تصفيقا حادا لصوته المميز كمدرب صغير. وتكريم إحدى ممثلي المجتمع المدني، وأيضا تكريم الفتيات اللاتي اجتزن الدورات التدريبية وقمن بالتصنيع وإنتاج العديد من المنتجات، منها الكليم اليدوي وتم بيعه خلال الحفل وتسويقه لسيدات ورجال الأعمال الحضور وتم تكريمهن لأنهن أصبحن سيدات أعمال ناشئات، إلى جانب تكريم الإعلام شركاء النجاح.



وفي كلمتها، أكدت د.هدى يسي، رئيس الاتحاد والجمعية ومساعد أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة على أن الاحتفالية تمثل يوم العرفان بدور المرأة المصرية التي وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها ضمير الوطن والحارس الأمين على الهوية المصرية من نساء فضليات وأمهات بذلن من العطاء والتضحية من أجل تنشئة جيل يحافظ على رفعة الوطن.



وأضافت د.هدى قائلة: «ان الاحتفال يأتي تفعيلا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 2022 عاما للمجتمع المدني، وتحقيق الشراكة بين أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني واعتباره إحدى ركائز بناء الجمهورية الجديدة.