قرر تحالف (أوپيك +) الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) ومنتجين من خارجها مواصلة الالتزام بخطته الإنتاجية التي تم إقرارها سابقا بزيادة إنتاج النفط بواقع 432 ألف برميل يوميا في مايو المقبل.



وجاء الإعلان عن هذا القرار، في بيان أصدرته الأمانة العامة لمنظمة (أوپيك) في فيينا عقب اختتام الاجتماع الوزاري الـ 27 للدول الأعضاء في تحالف (أوپيك +)، والذي عقد أمس عبر تقنية الفيديو، حيث ترأس وفد الكويت المشارك بالاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، كما شارك مع الوزير محافظ الكويت لدى منظمة أوپيك محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوپيك الشيخ عبدالله الصباح.



وفي هذا السياق قال الفارس في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن (أوپيك+) تتابع عن كثب تطورات الأسواق النفطية في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الاسواق النفطية، مشددا على أن التحالف يهدف في الأساس الحفاظ على توازن العرض والطلب وضمان استمرار الإمدادات في السوق ونمو الاقتصاد العالمي.



وذكر أن الكويت تواصل دورها المحوري في استقرار أسواق النفط بصفتها منتجا مسؤولا ومؤثرا في منظمة (أوپيك)، وحريصة على تلبية احتياجات الطاقة العالمية ضمن اتفاق (أوپيك بلس)، وذلك من خلال المشاورات الدائمة التي تجريها مع الدول الأعضاء في المنظمة والتوافق.



وأشاد الوزير الفارس بنتائج مؤتمر (أوپيك +) والذي يتماشى مع استراتيجية التحالف في رفع الإنتاج منذ شهر أغسطس 2021، والتي اثبتت فاعليتها في أمن الامدادات في السوق، ومن المعلوم انه تتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار.



وشدد الفارس على دور (أوپيك +) في اتباع استراتيجية رفع الإنتاج، ومع تغير الأساس المرجعي لحصص الإنتاج تكون الزيادة 432 ألف برميل يوميا شهريا، وتكون معها الحصة المقررة لإنتاج الكويت لشهر مايو 2022 عند 2.695 مليون برميل يوميا. كما أشار إلى انه تمت مراجعه المصادر الثانوية في أسواق النفط والتي تعتمدها أوپيك + لاحتساب مستويات انتاجها بصورة شهرية واعتماد مصادر جديدة. وأشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في (أوپيك +) باتفاق اعلان التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات.



وفي سياق متصل، أعاد وزراء التحالف التأكيد على «تعديل خط أساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية» التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الـ19 لدول (أوپيك+) والمنتجين من خارجها وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر مايو المقبل.



كما جدد التحالف التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو المقبل، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الـ 28 لتحالف (أوپيك +) في الخامس من مايو المقبل.