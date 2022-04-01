عبدالعزيز الفضلي



قام الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة صباح أمس بافتتاح مدرستي الإرادة والتحدي للتربية الخاصة بمنطقة صباح الأحمد السكنية.



وقال الحويلة في كلمة له على هامش الافتتاح: سعداء بتسجيلنا بأحرف من نور تاريخ انطلاق عمل إنساني رائع شاركت فيه وزارات ومؤسسات ومجتمع مدني، لخدمة الإنسانية وبناء الإنسان، مشيرا الى إنها لحظة فارقة في مسيرة ذوي الإعاقة قيض الله لهم من يساعدهم ويساهم في تذليل جميع العقبات التي تواجههم.



وأضاف: قامت وزارة التربية بجميع قطاعاتها بتجهيز مقرين جديدين لمدارس التربية الخاصة في منطقة صباح الأحمد السكنية، لخدمة جميع الإعاقات السمعية والبصرية والحركية والتوحد والداون، وشهدنا افتتاح مدرستي الإرادة بنين والتحدي بنات، مشيرا إلى ان التسجيل مفتوح حتى نهاية العام الدراسي للمناطق المحيطة بمدينة صباح الأحمد السكنية وغيرها.



وأكد أنه في بداية العام الدراسي المقبل 2022-2023 سيتم استقبال جميع الطلبة من كل الإعاقات، مشددا على حرص الوزارة ممثلة في قطاع التعليم النوعي على افتتاح المدرستين لخدمة جميع المناطق الجنوبية مثل الوفرة وصباح الأحمد وعلي صباح السالم، والخيران، والأحمدي، والفحيحيل، والمنقف.



وأشار إلى أن «التربية» تقدم العديد من الخدمات المساندة لمدارس ذوي الإعاقة بشكل عام كالعلاج الطبيعي للإعاقة الحركية، والتخاطب لعلاج النطق والكلام، هذا بالإضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعية وتوفير وجبات التغذية ووسائل النقل والمواصلات.



من جانبه، أكد مدير إدارة التربية الخاصة علي العتيبي حرص الكويت ممثلة في وزارة التربية وقطاع التعليم الخاص والنوعي على توفير الإمكانات التي من شأنها دعم الخدمات التعليمية، والأدوات والسبل التربوية الخاصة لأصحاب الهمم، لتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل، مشيرا إلى أن افتتاح مدرستي الإرادة والتحدي أمر مهم هدفه خدمة المناطق البعيدة عن مدارس التربية الخاصة الكائنة في حولي.



بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية سلطان العتيبي الدور المحوري والمهم الذي تقوم به وزارة التربية وحرص المسؤولين والقيادات على تلبية احتياجات الطلبة قاطني مدينة صباح الأحمد التربوية والتعليمية.



وأكد العتيبي أن افتتاح مدرستي التحدي والإرادة خطوة في الاتجاه الصحيح وأثلجت صدور أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية، والقادم أجمل فيما يخص الخدمات التي تقدمها الدولة للمدينة.