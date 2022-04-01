تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها السجاري، أقامت وحدة الدراسات الأثرية والفولكلورية في الكلية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتراث فعالية يوم الأنثروبولوجيا الثامن ضمن احتفاليات يوم التراث العالمي.



ورحبت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري بالحضور، وذكرت أن الهدف من إقامة هذا اليوم هو الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي بواسطة عرض الآثار القديمة الحجرية ما قبل التاريخ والفولكلور الشعبي والحرص على توعية وتثقيف الجيل الحالي على الإرث الثقافي للمجتمع الكويتي القديم.



من جانبه، أكد رئيس وحدة الدراسات الأثرية والفولكلورية د.حسن أشكناني أهمية إحياء مفهوم التراث الكويتي بمشاركة حرفيين كويتيين من مختلف المجالات، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتراث.



وأشار أشكناني للتغييرات الاجتماعية والثقافية لعادات الكويت القديمة، مبينا أنه من واجب الأجيال الحديثة التفاعل مع هذه المهن وتوثيقها لأنها جزء من هوية المواطن والدولة، مستذكرا في السياق ذاته دور كلية العلوم الاجتماعية المتخصص في توثيق العادات والتقاليد والثقافات القديمة في الأنثروبولوجيا وعلم الآثار وذلك من خلال التعاون ما بين جامعة الكويت ومؤسسات خارجية سواء حكومية أو أهلية أو مؤسسات النفع العام.